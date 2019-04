Governo, ora anche i vertici M5S ammettono la crisi. E spunta l’sms: “Basta intese con la Lega”

Il governo Conte sembra essere arrivato alle battute finali.

Lo scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega, ovvero le due forze politiche che compongono la maggioranza parlamentare a sostegno dell’esecutivo, sta monopolizzando il dibattito politico, con l’opposizione che accusa pentastellati e leghisti di aver praticamente “bloccato il Paese”.

Sembrano lontani anni luce gli “sguardi d’amore” tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel giorno del giuramento da ministri. I due vicepremier si attaccano ogni giorno su qualsiasi tema, e la convivenza pare essere diventata davvero impossibile.

Ora anche i vertici del M5S ammettono che il governo è sostanzialmente fermo.

“Non cercate più intese con la Lega”

Stando a quanto affermato dal quotidiano “Il Giornale”, nei giorni scorsi il capogruppo alla Camera dei Deputati, Francesco D’Uva, avrebbe inviato un sms ai colleghi invitandoli a non cercare più l’intesa con i parlamentari del Carroccio.

“I rapporti oggi sono ancora più tesi di quelli di queste 2 settimane – il testo del messaggio di D’Uva – per cui d’ora in poi se non riusciremo a raggiungere un accordo in sede parlamentare (per un emendamento, una Pdl etc) non ci sarà alcun accordo (e ad esempio i decreti li convertiamo senza modifiche) poiché non potremo affidarci a tavoli di maggioranza extraparlamentari”.

Resta da capire cosa deciderà di fare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che non potrà accettare a lungo questa situazione.