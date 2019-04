Grave lutto nel mondo del ciclismo, il famoso atleta investito da un’auto mentre si allenava

Un decesso che ha sconvolto un intero team, è quello del figlio del proprietario del fondo di investimento Drapac Capital Partners, travolto da un’auto mentre si allenava in bicicletta.

Il mondo del ciclismo è in lutto, sconvolto per la scomparsa improvvisa di un nome molto conosciuto in questo settore. Una tragedia in sella quella che si è consumata sulle strade dello stato di Victoria, Australia, dove ha perso la vita Damion Drapac, deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto proprio mentre si stava allenando. Classe ’88, era figlio di Michael Drapac, proprietario del fondo di investimento Drapac Capital Partners e da anni impegnato nel mondo del ciclismo con la squadra da lui creata. Dal 2007 al 2009 anche il figlio aveva corso nella formazione australiana creata dal padre; dopo una pausa nel corso della quale si era laureato in medicina con specializzazione in gastroenterologia e l’avvio della carriera all’ospedle di Austin, Damion aveva deciso di tornare al suo primo amore, il ciclismo, e per questo era tornato ad allenarsi in vista della prossime competizioni agonistiche. Secondo una prima ricostruzione il ciclista sarebbe stato investito da un automobilista che si sarebbe fermato per soccorrerlo; all’arrivo dei paramedici però è sopraggiunto il decesso a causa delle gravi ferite riportate. Damion voleva rilanciare la sua carriera ma il 25 aprile un grave sinistro stradale ne ha provocato la morte.

Il comunicato che annuncia la morte di Drapac

“È con immensa tristezza che confermiamo la notizia che Damion Drapac, figlio del proprietario del team Michael Drapac, è deceduto giovedì 25 aprile per le ferite riportate in una collisione con un veicolo, mentre era in sella alla sua bicicletta. Non possiamo spiegare l’angoscia della famiglia Drapac e ditutta la comunità ciclistica. Vi ringraziamo per il vostro supporto e vi preghiamo di rispettare la nostra privacy durante questo momento incredibilmente difficile” è quanto si legge in un comunicato breve diffuso dal team nel quale si annuncia la scomparsa dell’atleta.