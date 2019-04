Inter-Juventus, ESCLUSIVO Mazzola: “Per il bene dell’Inter Icardi nerazzurro a vita, ho fiducia in Spalletti per l’anno prossimo”

Sandro Mazzola analizza Inter-Juventus di Serie A

E’ il ‘derby d’Italia’, il match di tutti i match vista la grandissima rivalità tra le due squadre: parliamo di Inter-Juventus, anticipo serale delle 20.30 di questa 34esima giornata di Serie A. I torinesi la scorsa settimana hanno festeggiato la conquista automatica dell’ottavo scudetto consecutivo (grazie alla vittoria sulla Fiorentina per 2-1) con 5 giornata d’anticipo, mentre i nerazzurri vogliono fare uno scalpo eccellente ai campioni d’Italia davanti al proprio pubblico di San Siro.

Per l’occasione abbiamo raggiunto l’ex gloria della ‘Beneamata’ Sandro Mazzola, che in ESCLUSIVA ha così parlato in vista della partita di stasera:

Sandro Mazzola su Inter-Juventus

“E’ una partita di poca importanza per quanto riguarda le posizioni di classifica, ma non sarà mai un match banale. Ospitare la Juve a San Siro ha sempre un fascino particolare, darebbe un bel segnale alla tifoseria battere i campioni in carica per l’ottavo anno di fila. Per quanto riguarda Icardi io non lo vorrei mai vedere con un’altra maglia addosso, uno come lui con la capacità di fare gol in ogni modo dovrebbe restare a vita in nerazzurro. Sono un grande estimatore di Luciano Spalletti, per me sarebbe giusto proseguire un ciclo con lui e vedere sia l’argentino che l’allenatore toscano ancora per diversi anni sulla panchina dell’Inter. Si fa il bene del club a tenere un bomber come Maurito, spero non ci siano più problemi ambientali ma Spalletti merita la fiducia della dirigenza nerazzurra”.

Simone Ciloni