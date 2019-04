Lentigione, ESCLUSIVO mister Salmi: “I ragazzi hanno saputo soffrire, ci manca poco per la salvezza”

Abbiamo intervistato Francesco Salmi, tecnico del Lentigione

Il Lentigione ha dimostrato di essere una piccola realtà ma dalle grandi potenzialità visto che è la nona forza del gruppo D del campionato di Serie D. La salvezza non è matematicamente certa, ma è ad un passo per la formazione della bassa reggiana.

Per questo motivo abbiamo deciso di contattare l’allenatore del Lentigione Francesco Salmi, che in ESCLUSIVA ha parlato del momento della squadra in vista del match con il Sasso Marconi di domani…

Mister Francesco Salmi analizza la situazione del suo Lentigione

“La classifica parla chiaro, non siamo ancora salvi ma ci manca poco per averne la certezza. Affronteremo un Sasso Marconi con grandi motivazioni vista la loro difficile posizione di classifica. Il nostro è stato un campionato di sofferenza, siamo partiti male ma i ragazzi sono stati bravissimi a ribaltare la situazione e uscire dalle zone calde. Abbiamo giovani di prospettiva ma che hanno saputo soffrire per tutto l’arco del campionato. Il nostro è un gruppo compatto che lavora tanto e c’è molta armonia, anche se il punto debole del Lentigione è senza dubbio la precarietà in fase offensiva. La proprietà ha fatto grandi sforzi e ho un ottimo rapporto con la dirigenza, sono già stato qui in passato e sono tornato volentieri, a fine stagione decideremo come procedere per il bene del club”.

Simone Ciloni