Maurizio Costanzo sugli ottimi ascolti di Domenica In: “Non sono un caso”

Attraverso le pagine del quotidiano “Libero”, nella rubrica “Buona tv a tutti“, Maurizio Costanzo elogia gli ottimi ascolti della “Domenica In” di Mara Venier.

Da quando va in onda, ogni domenica, la “Domenica In” di Mara Venier riesce, puntualmente, a battere il competitor “Domenica Live” di Barbara D’Urso su Canale 5. Ma qual’è il segreto della zia Mara nazionale? Lo spiega Maurizio Costanzo, attraverso le pagine di “Libero”, nella sua rubrica “Buona tv a tutti”. Ecco cosa dice il marito di Maria De Filippi:

“Non è un caso che l’edizione di quest’anno di Domenica in abbia buoni risultati di ascolto. Che Mara Venier sia brava in questo genere di programma, non è certo una novità, ma quel che più mi stupisce, quando vedo parte di Domenica in, è la qualità di alcune interviste che fa la Venier stessa. Anche su personaggi molto sfruttati in televisione, riesce a trovare angolazioni diverse per farli conoscere ancora meglio“.

Il ringraziamento di Mara Venier

Mara Venier ha, immediatamente, condiviso lo screenshoot dell’editoriale di Costanzo, commentando: “Grazie Maurizio, detto da un maestro come te…”.

Maria Rita Gagliardi