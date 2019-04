Meghan Markle non farà vedere il Royal Baby al nonno. L’esperta è sicura: “Non può fidarsi”

L’istinto protettivo di Meghan Markle la porterà a tenere suo padre lontano dal suo bambino.

E’ quanto affermato da un’esperta di vicende che riguardano la Famiglia Reale, Victoria Arbiter, che è sicura dell’intenzione di Meghan di tenere lontano suo padre dal nipotino ormai in arrivo.

La Duchessa del Sussex, 37 anni, è in procinto di partorire da un giorno all’altro, con parenti stretti e amici pronti a offrire a lei e al Principe Harry, 34 anni, qualsiasi aiuto possibile.

Sempre stando a quanto affermato dalla Arbiter al Daily Star Online, Thomas Markle Sr, 74 anni, avrebbe fatto ben poco per sanare la frattura tra lui e la figlia Meghan. Victoria Arbiter ha continuato affermando che Markle non si comportava come un “padre normale”.

“Meghan non può fidarsi di suo padre”

“In un mondo perfetto sarebbe meraviglioso per il Royal Baby avere un nonno come Thomas, e naturalmente un nonno dovrebbe avere l’opportunità di incontrare il nipote – ha aggiunto l’esperta della Royal Family – ma non penso che abbiamo a che fare con un padre normale in questo caso”.

Secondo la Arbiter, Meghan non vuole introdurre nella sua vita qualcuno che possa creare problemi a lungo termine.

“Meghan potrebbe farlo venire, fargli incontrare il bambino nella loro nuova casa e poi il giorno dopo il padre potrebbe essere in TV a raccontare tutto a tutti. Come può fidarsi?”.