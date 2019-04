Nardò, ESCLUSIVO mister Bitetto: “Col Fasano match decisivo, vogliamo uscire dalla zona playout”

Francesco Bitetto ha parlato del campionato del Nardò

Se da una parte il Picerno ha monopolizzato il proprio girone (H) del campionato di Serie D conquistando la promozione in Lega Pro, nella zona playout c’è invece molto equilibrio. Il Nardò si trova in 14esima posizione con 33 punti (a pari punteggio col Nola), reduce da 3 pareggi e due sconfitte negli ultimi 5 incontri. Abbiamo voluto intervistare Francesco Bitetto, allenatore del club leccese che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha analizzato il cammino fatto dai suoi e la lotta per la salvezza…

Mister Bitetto analizza il suo Nardò e la lotta salvezza

“Il prossimo match con il Fasano è fondamentale per le nostre chance di mantenere la categoria, sono del parere che dobbiamo fare risultato e ci ritroviamo in questa situazione nonostante tante prestazioni positive. Abbiamo tanti giovani in rosa che peccano giustamente d’inesperienza, sono ragazzi che hanno fame e danno tutto sul campo. Non parlo di qualità individuali, la nostra più grande forza è avere una coesione di gruppo che ci permette di rimanere uniti nelle difficoltà. Vogliamo a tutti i costi uscire dalla zona playout perché lo meritiamo”.

