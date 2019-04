Roma-Cagliari, ESCLUSIVO Vaccaro (Top Calcio 24): “Ranieri può portare i giallorossi in Champions. Sarà scontro diretto con l’Atalanta”

Analisi dell’opinionista Pino Vaccaro in vista di Roma-Cagliari

Alle ore 18 la Roma ospita all’Olimpico un Cagliari che ormai ha ben poco da chiedere a questo campionato, vista il decimo posto occupato in classifica. I giallorossi vengono dal pareggio con l’Inter e da due vittorie nelle ultime 3 partite, riaprendo così il discorso Champions League e il quarto posto.

Ad analizzare la situazione in casa Roma abbiamo avuto ospite in redazione Pino Vaccaro, giornalista e opinionista di ‘Top Calcio 24’ che in ESCLUSIVA ha fatto il punto sul cammino sulla squadra di Claudio Ranieri.

Ecco quanto detto da Vaccaro:

L’opinionista Pino Vaccaro su Roma-Cagliari e il quarto posto

“Io non sottovaluterei il Cagliari, perché anche se arriva all’Olimpico senza grandi motivazioni ha giocatori di qualità come Pavoletti, Joao Pedro e Barella che in contropiede possono fare molto male alla retroguardia giallorossa. La Roma deve assolutamente vincere oggi per rimanere in scia per la lotta al quarto posto, visto il momento molto deludente col Milan. Sono del parere che se i rossoneri domani perdessero col Torino perderebbero grandi chance di rimanere quarti, nonostante un calendario favorevole in queste ultime partite. Purtroppo la Roma non è facilitata negli ultimi impegni visto che incontra la Lazio e la Juventus, senza dimenticare la super Atalanta con cui sarà scontro diretto per la Champions. Credo che Ranieri possa riuscire a far qualificare la squadra alla prossima edizione del massimo torneo continentale”.

Simone Ciloni