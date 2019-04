Sandonà, ESCLUSIVO ds Salviato: “Meritiamo la Serie D, lotteremo per non retrocedere”

Abbiamo intervistato il direttore sportivo del Sandonà Pierino Salviato

Non è un buon momento per il Sandonà, che occupa la 13esima posizione del gruppo C del campionato di Serie D, in piena zona playout. Abbiamo analizzato la realtà veneta con il direttore sportivo del club Pierino Salviato, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così parlato della situazione del club:

Il ds Salviato sul campionato di Serie D del Sandonà

“Il nostro cammino è stato tutto sommato positivo, non scordiamoci che siamo una neopromossa e abbiamo avuto la forza di reagire e non abbatterci nei momenti negativi. Il girone d’andata ci ha forse un po’ illuso in quanto siamo andati oltre ogni aspettativa avendo la migliore difesa e quasi mai ci siamo trovati in balia dell’avversario, poi c’è stato un brusco calo che stiamo pagando. Il prossimo match con la Adriese è fondamentale per la nostra salvezza, di certo la classifica domani sera darà verdetti certi. Per quanto riguarda l’allenatore e le strategie del club non ci siamo ancora seduti ad un tavolo con il presidente, sono questioni premature in questo momento. Posso però dire che la Serie D è la piazza giusta per un club e una rosa come quella del Sandonà. L’unico rammarico che ho è che abbiamo fatto pochi punti in casa e raccolto molto di più in trasferta; il nostro pubblico merita grandi soddisfazioni”.

Simone Ciloni