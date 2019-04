Ciao Darwin, incidente per il concorrente Gabriele Marchetti: ecco quali sono le sue condizioni

Gabriele Marchetti, 54 anni, è il concorrente di Ciao Darwin che durante una prova fisica ha avuto un incidente. Ecco cosa si sa sulle sue condizioni di salute

Gabriele Marchetti, impiegato 54enne in un ingrosso di pesce, è l’uomo che lo scorso mercoledì 17 Aprile 2019 è rimasto vittima di un grave incidente sul set di Ciao Darwin, il celebre programma di intrattenimento condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si stava girando la registrazione di una delle puntate quando Gabriele Marchetti ha perso l’equilibrio e si è fatto male nella prova cosiddetta del “Genodrome”, meglio conosciuta come la prova dei rulli giganti. Le condizioni di salute dell’uomo sono tutt’altro che incoraggianti e sui social in molti si sono scagliati anche contro Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis.

Incidente per Gabriele Marchetti a Ciao Darwin, le condizioni del 54enne di Roma: è grave

Le diverse prove attraverso le quali sono chiamati a sfidarsi i concorrenti di Ciao Darwin, divisi in due distinte fazioni, prevedono anche lo svolgimento di alcune prove fisiche. Tra queste c’è quella dei rulli giganti, dei rulli neri resi scivolosi dall’acqua, che i concorrenti devono cercare di superare velocemente– correndoci su- per arrivare dalla parte opposta. Durante questo gioco il concorrente romano Gabriele Marchetti (54 anni) è rovinosamente caduto e si è fatto molto male. Le sue condizioni di salute sono immediatamente apparse come gravi. Ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico Umberto I di Roma, i medici si sono accorti che l’uomo ha subito lo schiacciamento di due vertebre e una lesione al midollo spinale. Marchetti è stato operato ma rischia di non poter più camminare.

Incidente per Gabriele Marchetti a Ciao Darwin, volano insulti all’indirizzo di Sonia Bruganelli

Dopo l’incidente occorso sul set a Gabriele Marchetti, concorrente di Ciao Darwin, sui social è arrivato anche un attacco nei confronti della moglie di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli è accusato di aver postato delle foto di borse e scarpe su Instagram, mostrando secondo gli utenti scarsa sensibilità verso il dramma che ha colpito Marchetti e la sua famiglia. E infatti gli utenti dei social la accusano di non aver speso una parola per il concorrente di Ciao Darwin che rischia la paralisi. Sonia Bruganelli ha postato una foto di due scarpe con il tacco e la foto è stata accompagnata da una frase inneggiante al senso della vita: “Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani basterà“. Qualche utente ha commentato negativamente il post, rimarcando che un uomo sta lottando per non rimanere paralizzato in ospedale. Altri utenti hanno comunque difeso Sonia Bruganelli, puntando il dito contro coloro che l’hanno giudicata senza conoscerla e senza avere rispetto per una donna che è madre.

(Fonte: Il Giornale.it)

Maria Mento