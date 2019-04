Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 28 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di questa sera, domenica 28 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco la programmazione completa, in prima e seconda serata, di questa sera, domenica 28 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1, che propone una nuova puntata di “Che tempo che fa”, programma condotto, come sempre, da Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. A seguire, un nuovo appuntamento con “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di “N.C.I.S” e “F.B.I”, seguiti da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 torna “Un giorno in pretura”: il programma di Roberta Petrelluzzi che racconta, ogni settimana, i casi di cronaca giudiziaria più noti e discussi d’Italia attraverso i dibattimenti nelle aule di tribunale del nostro paese. Questa sera, spazio al “caso Ciontoli”. In seconda serata, “Tg3 nel mondo”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il vento del perdono”: dopo la morte del suo unico figlio, Einar Gilkynson si è rinchiuso in sè stesso. Fallito il suo matrimonio e con il ranch quasi in rovina, l’unica persona che riesce a dialogare con Einar è il suo fedele amico Mitch, un uomo rimasto sfigurato e paralizzato in seguito all’aggressione di un orso. Un giorno, però, si presenta Jean, la moglie del figlio di Einar, ritenuta da lui la vera responsabile delle sue sofferenze, accompagnata dalla figlioletta undicenne Griff. Sarà proprio la bambina a far riavvicinare la mamma all’anziano allevatore. Subito dopo, un altro film: “Gunmen-Banditi”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il Premio”, con la regia di Alessandro Gassmann: un viaggio in auto verso Stoccolma, per ritirare un Premio Nobel, diventa l’occasione per entrare nell’anima di più persone. l Premio – Non devi vincerlo devi anche ritirarlo. A seguire, l’approfondimento calcistico di “Tiki Taka”.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con le inchieste de “Le Iene Show”, seguito dal programma di divulgazione scientifica, condotto dalla cantante Annalisa, “Tutta colpa di Leonardo”.

Su La7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 una nuova puntata di “Celebrity Masterchef”.

Stasera in TV, domenica 28 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 Che tempo che fa

0:05 Speciale TG1

Rai 2

21:20 NCIS (serie tv)

22:10 F.B.I. (serie tv)

23:00 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 Un giorno in pretura

23:35 TG Regione

23:40 TG3 Mondo

Rete 4

21:27 Il Vento del perdono (film)

23:42 Gunmen – Banditi (film)

Canale 5

21:21 Il Premio (film)

23:22 Tiki taka

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 Tutta colpa di Leonardo

La 7

20:35 Non è l’Arena

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Celebrity MasterChef Italia

22:40 Celebrity MasterChef Italia

23:55 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

0:55 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Iris

21:00 Un sacco bello (film)

23:09 La dottoressa del distretto militare (film)

Cielo

21:20 Captive (film)

23:00 Animali feriti (film)

Maria Rita Gagliardi