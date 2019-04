James Hewitt è il padre del Principe Harry? Il royal baby di Harry e Meghan può aiutare a svelare il mistero

La presunta paternità eccellente di James Hewitt, più volte indicato come vero padre del Principe Harry, potrebbe essere confermata attraverso il royal baby di Harry e Meghan

Continua, nonostante le numerose smentite fornite sia dall’una che dall’altra parte, la telenovela della presunta paternità di James Hewitt nei confronti di Harry d’Inghilterra. Lo stesso James Hewitt, che ebbe una relazione sentimentale con Lady Diana, ha smentito categoricamente di essere il padre del principe. Lo stesso ha fatto la casata reale postando sui social delle foto di Carlo da giovane in cui il principe ereditario, che allora aveva più o meno l’età del figlio adesso, somiglia impressionantemente al suo secondogenito. Dibattito concluso? Nonostante tutto pare proprio di no. C’è chi suppone che il royal baby di Harry e Meghan possa aiutare a mettere per sempre la parola fine su questa vicenda da gossip.

James Hewitt è il padre del Principe Harry? La parola al royal baby di Harry e Meghan

In mancanza di un esame del DNA che confermi o smentisca definitivamente la paternità del Principe Carlo, i fan di tutto il mondo possono pensare ciò che vogliono sulla vicenda relativa al fatto che James Hewitt potrebbe essere il vero padre di Harry d’Inghilterra. Prove che vanno in favore di Carlo e prove che vanno in favore di James Hewitt vengono pubblicate alimentando dubbi che non avranno mai delle risposte certe. Almeno, non per i “comuni mortali”. Ed ecco, dunque, che i capelli rossi di James Hewitt sono stati additati come uno dei caratteri ereditari che l’ex amante di Lady Diana avrebbe trasmesso al figlio illegittimo, ma ecco subito dopo comparire le foto di un giovane principe Carlo di cui Harry sembra l’esatta fotocopia. Un’ulteriore prova a sostegno della paternità di Carlo potrebbe involontariamente essere fornita dal prossimo nascituro, e cioè il royal baby di Harry e Meghan.

James Hewitt è il padre del Principe Harry? Spencer Stevenson parla del gene della calvizie

Entrambi i due figli di Diana e Carlo, William e Harry, hanno problemi di calvizie. Questo problema, oltre a essere favorito da una notevole carica di stress, dipende tutto dal gene MPB che Carlo avrebbe trasmesso ai figli. Se il figlio di Harry e Meghan fosse un maschio ed ereditasse questo gene (certo, bisognerebbe anche esaminare il pool genetico dei Markle), la paternità di Carlo sarebbe definitivamente confermata visto che sarebbe stato lui a trasmettere il gene e non la famiglia di Diana Spencer. Così ha sentenziato, ai microfoni del Daily Star Online, Spencer Stevenson, il fondatore di SpexHair.com che si era già espresso sulla calvizie di Harry. Stevenson è convinto che ci siano probabilità molto alte che il figlio di Harry possa ereditare il gene. Inoltre, mentre la calvizie dei reali inizia dalla parte retrostante della testa, James Hewitt sta iniziando ora a perdere i capelli ma dalla zona della fronte. Un’altra differenza che potrebbe rivelare una chiara appartenenza genetica.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento