La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 29/04/2019 al 05/05/2019

Ultimo appuntamento di Aprile con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, appuntamento fisso di Rai2 e di Mezzogiorno in Famiglia (nonché anche nostro) della domenica. Subito delle indicazioni importanti delle stelle per molti segni zodiacali che per veder migliorare la propria situazione astrale dovranno attendere la seconda metà di Maggio. Altri ancora subiscono ancora i forti influssi derivati dal transito di Urano, il segno che sta portando il cambiamento nella vita di qualcuno.

Dalla dodicesima alla decima posizione: Bilancia, Gemelli e Cancro aspettano la seconda metà di Maggio

Bilancia. Avere delle opposizioni planetarie è pesante da sopportare. Pare che qualcuno abbia qualche piccolo fastidio fisico. Le cose non vanno in maniera fluida. Attenzione all’amore perché bisogna mettere a posto alcune questioni. Non è una situazione difficile la vostra. Il successo personale c’è, però siete voi che vivete tutto con molta fatica e riversate tutto sul fisico. Mercoledì o giovedì la settimana potrebbe essere più pesante. Evitate i conflitti. Delle risposte nel lavoro arriveranno nella seconda parte di Maggio. È una situazione particolare. Molti di voi si sentono un po’ stanchi, in sospeso. Proprio voi che cercate un equilibrio vi sentite sopra le righe;

Gemelli. Anche la settimana scorsa eravate un po’ bassini. Credo che ci siano delle tensioni. Anche quelli che erano sicuri di sé si sono trovati di fronte un piccolo ostacolo. Giove in opposizione rappresenta in generale i blocchi. Potreste essere chiamati a chiarire qualcosa, a difendervi se vi accusa o forse siete voi che avete accusato qualcuno. Magari non dipende tutto da voi ma ci sono dei problemi nel lavoro che fate. Dal punto di vista delle relazioni con gli altri c’è qualcosa da rivedere. Molti percorsi saranno spianati nella seconda parte di Maggio. Se volete liberarvi di tutti i pesi dovrete comunque aspettare la fine dell’anno. Credo che molti Gemelli mi diranno che ho ragione perché è da Gennaio che sembra abbiate tutto contro. Questo cielo va gestito con attenzione, mentre il cielo dell’amore è sgombero da nuvole. Meritereste un sesto posto, ma vi do un undicesimo perché le tensioni nel lavoro e i malesseri fisici possono limitare l’amore. Liberate la mente come solo voi sapete fare: viaggiate, scrivete Se serve, scrivete per farvi sentire;

Cancro. Qualche giorno fa era al dodicesimo posto. Ora piano piano si sta riprendendo. Voi siete molto amabili, tranne quando vi gira male, ma del resto siete governati dalla Luna. A volte siete luminosi, raggianti, ma altre volte covate nell’ombra. Le affermazioni vanno gestite con attenzione. Le relazioni che tra Febbraio e Marzo andavano bene ora sono un po’ rallentate. Mercoledì e giovedì sono giornate sotto pressione. C’è un recupero nella seconda parte di Maggio. Nell’ambito del lavoro c’è un po’ di fumo. Forse fino a fine Maggio- Giugno non sarete sicuri se portare avanti o no un determinato progetto. Vi ricordo che questo è l’anno delle grandi decisioni: dovrete capire se portare avanti o no una situazione. Voi dovete difendervi e non attaccare, a differenza dei Gemelli. In amore, chi ha chiuso una storia negli ultimi mesi o ripensa al passato o ha dei dubbi sulle decisioni che ha preso. Prima di dire stop aspettate la serenità che vi porterà la metà di Maggio.

Dalla nona alla settima posizione: tormenti e scelte nel lavoro per il Capricorno

Capricorno. Il Capricorno è molto tormentato. Come il Cancro, anche voi dovete fare scelte nel lavoro. Voi andate bene, ottenete successo, quando seguite un vostro percorso. Se dovete parare, aggiustare, situazioni che altri hanno creato vi sentite a disagio. Maggio è un mese importante. Inizia in maniera dissennata per i sentimenti. Probabilmente avete vissuto contrasti con l’ambiente: alcuni non capiscono più il partner. Dovete parare situazioni che altri hanno creato nella nostra vita. Anche per voi, come per gli altri segni cardinali, le giornate di mercoledì e giovedì saranno un po’ più difficili. Per fortuna il Capricorno preferisce tacere prima di fare o dire cose a vanvera;

Scorpione. Lo Scorpione si lamenta spesso di trovare in amore persone difficili ma poi nella vita le cercate queste persone. Quando avete davanti una persona complicata scatta in voi, come nell’Ariete, una sorta di passione, di competizione. Voi siete un po’ il tenente Sheridan dello zodiaco: siete gli investigatori che cercano di svelare un mistero. Cercate nelle persone ingestibili la soluzione a un enigma che non si risolverà mai. È un momento particolare che vi invita a risolvere i nodi irrisolti nella coppia, o dei problemi potrebbero riaffiorare verso la metà di Maggio. Giornate particolari quelle del fine settimana. Per il lavoro tutto un pochino fermo: vorreste cambiare ma c’è chi dice no. Probabilmente farete le stesse cose per paura di cambiare;

Pesci. Un po’ meglio il segno dei Pesci, con la Luna nel segno tra lunedì e martedì. Ci sono ancora in sospeso questioni legali e finanziare. Se ci sono più storie a maggior ragione vi trovate in un momento di confusione. I Pesci non sono traditori nell’indole ma si guardano attorno se in una relazione non c’è più feeling. Tutti quelli che hanno iniziato l’anno male a livello sentimentale adesso stanno cercando una risposta in più. Voi senza l’amore non sapete proprio stare, ma non si parla di amore esclusivamente come amore fisico, di coppia. Forse vi manca la confidenza di qualcuno. Tra venerdì e domenica le giornate migliori. Qualche soldino in più può arrivare a chi ha un’attività in proprio o a chi può concludere un accordo in poche settimane.

Dalla sesta alla quarta posizione: ancora problemi di denaro per i Vergine

Toro. Il Toro è in recupero con il Sole nel segno e con la Luna che arriverà presto. È un oroscopo migliore. C’è più feeling in amore. Non vi intestardite nelle situazioni che non portano a niente. Se qualcuno non vi dà il giusto spazio è giusto cambiare direzione. Il problema sta nella vostra personalità perché voi siete molto pazienti e siete capaci di aspettare gli altri. Le persone sanno che non vi muovete dalle vostre posizioni e fanno un po’ i loro comodi. Con Urano nel segno io vi direi di fare adesso i vostri comodi. Tra venerdì e domenica qualcosa di più nelle relazioni con gli altri. Urano nel segno è volontà di cambiare: potrete cambiare vita se non lo avete già fatto, per necessità o per destino;

Vergine. Cari Vergine, lunedì e martedì iniziano male. Poi vivrete un recupero a partire da mercoledì. In questi giorni siete un po’ spaesati. Voi regolate la vostra vita ma volete regolare anche quella degli altri. Cercate sempre persone disorganizzate perché voi avete la tendenza a organizzare tutto. Le giornate del fine settimane promettono bene. Partono sblocchi anche nel lavoro. Risposte possono arrivare nel mese di Maggio. Il Sole nel segno vi aiuta. Attenzione solo alle spese;

Ariete. Siete vigorosi, forti. Qualcuno ha già avuto una bella occasione part-time. Potete fare valere quello che siete. Vi sentite un po’ più energici. Mercoledì e giovedì giornate migliori per parlare di qualcosa che vi interessa. Siete molto affascinanti: qualcuno potrebbe rimanere affascinato da voi o potreste ritrovarvi improvvisamente innamorati;

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: continua l’ascesa dei segni di fuoco

Acquario. Avete voglia di liberarsi di grandi pesi e Urano vi aiuterà. Non siete molto diplomatici e quindi se dovete chiudere una situazione chiudete e ve ne andate. Quando dimenticate voi cancellate certe situazioni. C’è tensione. Cancellare per l’Acquario è la cosa migliore da far quando ci sono problemi, per cui forse adesso verranno cancellate delle emozioni negative o delle situazioni che non camminano più. Mercoledì e giovedì sono giornate buone per parlare;

Leone. Continua la vostra grande rimonta. C’è chi ha avuto piccole risposte e altre arriveranno verso Metà maggio, poi ci sarà un piccolo blocco e quindi bisogna accelerare i tempi. Ricordate che l’amore è con voi, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. Attraete di più gli altri;

Sagittario. Mercoledì, giovedì e venerdì giornate importanti per l’attività. Fino al 15 Maggio ci saranno delle opportunità per voi. Cadete in piedi. C’è anche una soluzione per l’attività sentimentale. Potreste ritrovare una persona che avete allontanato nel passato: penso a coloro che magari hanno vissuto una separazioni. Emozioni in corso. Fine settimana importante. Sfruttate Giove.

Maria Mento