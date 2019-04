“La paranza dei bambini”, uno degli attori del film è stato aggredito e accoltellato: è Artem Tkachuk

Il 18enne Artem Tkachuk, uno dei giovanissimi attori che ha avuto un ruolo nel film “La paranza dei bambini”, è stato accoltellato a Napoli

Artem Tkachuk, attore ucraino di 18 anni che ha interpretato uno dei giovani del Rione Sanità protagonisti del film “La paranza dei bambini”, è stato accoltellato la notte scorsa a Napoli. La pellicola in cui ha recitato Artem Tkachuk è uscita al cinema qualche mese fa ed è stata realizzata partendo dall’omonimo libro di Roberto Saviano, che ha raccontato ancora una volta un possibile spaccato della criminalità che si insinua nella vita di ogni giorno. Le condizioni del ragazzo, per fortuna, non sarebbero gravi.

Accoltellato un attore de “La paranza dei bambini”, è successo a Napoli

Si trovava in compagnia di un suo amico 24enne (ma secondo alcune testate si tratta di un 21enne) quando è stato raggiunto da delle coltellate inferte da altri giovani. Stiamo parlano di Artem Tkachuk, il 18enne ucraino noto alle cronache per aver preso parte come attore alla realizzazione del film “La paranza dei bambini”, vincitore del premio per la miglior sceneggiatura al Festival del Cinema di Berlino. L’aggressione ai danni di Arten Tkachuk si è consumata presso i “baretti” di Chiaia. Qui i due sarebbero stati avvicinati da un gruppo di ragazzi che prima hanno chiesto a Tkachuk se abitasse nel Rione Traiano e dopo lo hanno aggredito con pugni, calci e per mezzo di un coltello. L’attore stato trasportato all’Ospedale Loreto Mare: è stato curato e successivamente dimesso dopo delle ore di osservazione. La ferita da arma da taglio rimediata da Tkachuk al fianco destro non sarebbe grave. Anche il suo amico è rimasto ferito nel corso dell’aggressione ma anche lui, dopo le cure, ha potuto lasciare l’ospedale.

Accoltellato un attore de “La paranza dei bambini”, si indaga sull’aggressione subita daArtem Tkachuk

Sull’aggressione subita la scorsa notte dall’attore Artem Tkachuk e da un suo amico è stata aperta un’inchiesta. La Procura sta indagando anche se per il momento pare non ci siano piste utili che possano consentire di identificare gli aggressori. “Stiamo indagando”, ha rivelato a La Presse il Procuratore di Napoli Antonio De Iesu.

(Fonti: La Repubblica.it e La Stampa.it)

Maria Mento