Non rispetta il rosso, terribile schianto all’incrocio: cinque feriti, gravissimo un bimbo

Due auto sono entrate in collisione ad Alghero all’altezza di un semaforo. Cinque i feriti, il più piccolo ha quattro anni, ricoverato in ospedale

E’ in gravissime condizioni un bimbo di soli quattro anni rimasto ferito insieme ad altri quattro adulti in un terribile incidente stradale avvenuto il 28 aprile. Lo schianto si è verificato nel comune sardo di Alghero intorno all’ora di pranzo e, stando ad una ricostruzione dei fatti ancora da confermare, avrebbe coinvolto due veicoli sul tratto stradale noto come statale 291 che collega la città di Sassari con il comune di Fertilia.

La dinamica dell’incidente stradale

All’altezza del bivio per Santa Maria La Palma una delle due auto non avrebbe probabilmente rispettato il semaforo rosso: lo scontro tra i due veicoli è stato tremendo. A bordo della Fiat Bravo si trovava il bambino insieme ai genitori mentre sul secondo mezzo, un’Audi, c’erano due persone con il loro cane. La prima auto proveniva da Sassari diretta verso Fertilia mentre il secondo veicolo era diretto a Sassari, proveniente da Porto Ferro. Sul posto sono immediatamente arrivate le ambulanze oltre all’elisoccorso a bordo del quale è stato caricato il bambino, trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Sassari. Il piccolo si trova nel reparto di Rianimazione, avrebbe riportato un serio trauma cranico. Le ambulanze hanno invece trasportato gli adulti feriti all’ospedale di Alghero mentre carabinieri e vigili del fuoco si occupavano di rimuovere le auto incidentate ed effettuare tutti i rilievi del caso. (immagine di repertorio)