Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di lunedì 29 aprile 2019

Su Italia 1 va in onda il film "Star Wars-L'impero colpisce ancora": la Principessa Leila, erede dei diritti nello spazio già in gran parte annullati dal fortissimo sedicente imperatore, ha trovato un poco ospitale rifugio su Hoth, pianeta di ghiaccio. Le stanno accanto, fedelissimi e innamorati, il cavaliere Luke Skywalker, il valoroso Jan Solo, il gigantesco gorilla Ciubecca, e i robot C3PO e R2-D2. Raggiunti dai feroci soldati del nero e spietato Dart Fener, la principessa, Ciubecca e i robot vengono messi in salvo da Han Solo che e' riuscito a mettere in sesto il vecchio ma velocissimo "Millennium Falcon". Nel frattempo Luke, invitato dallo spirito consigliere di Ben Obi Wan Kenobi , si reca da Yoda, un misterioso gnomo, già educatore del padre e ora destinato a far maturare il rampollo. Han Solo, non sapendo dove mettere al sicuro Leila, si dirige verso la miniera spaziale di Lando Carlissian, già suo amico. Ma, essendo stati preceduti da Dart Fener, essi cadono nelle sue mani. Jan Solo, ibernato, viene consegnato ad un cacciatore di taglie che dovrebbe portarlo all'imperatore. Ma Lando, che e' stato costretto al tradimento, si affianca alla principessa e la soccorre mentre il sopraggiunto Luke ingaggia un terribile duello con Dart Fener che, mozzatagli una mano, gli dichiara di essere suo padre e lo invita a seguirlo alla corte del tiranno ormai padrone di tutto. Il ragazzo non abbocca e viene salvato nonchè curato da Lando e Leila che lo portano sulla base rimasta. La puntata si chiude con la promessa dei buoni di rintracciare e salvare Jan Solo al quale la principessa ha ormai dichiarato il proprio amore.

Rai 1

21:25 Il Commissario Montalbano – L’Odore della Notte (film)

23:45 Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 Made in Sud

23:40 Povera Patria

Rai 3

21:20 Report

23:10 Prima dell’alba

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

0:34 Gli amanti passeggeri (film)

Canale 5

21:20 Grande Fratello

0:40 X – Style

Italia 1

21:29 L’Impero colpisce ancora (film)

23:57 La Madre (film)

La 7

21:15 Body of Proof (serie tv)

23:55 Professor T. (serie tv)

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Rocky V (film)

23:15 Man on fire – Il fuoco della vendetta (film)

Iris

21:00 Rivelazioni – Sesso è potere (film)

23:39 Soldi sporchi (film)

Cielo

21:20 Il cliente (film)

23:30 Monella (film)

Maria Rita Gagliardi