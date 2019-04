Cristian Imparato si è rifatto le labbra: parla l’ex fidanzato – VIDEO

Cristian Imparato si è ritoccato le labbra? Ecco cosa ha detto il suo ex fidanzato

Si continua a parlare di Cristian Imparato, concorrente del Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

Il ragazzo ha sempre negato di essersi ritoccato le labbra, eppure c’è chi afferma con certezza il contrario. Dopo le polemiche scoppiate nelle ultime settimane, il parrucchiere di Guendalina Tavassi, Fabrizio, non solo ha confermato di aver avuto una breve relazione con Imparato, ma ha anche confermato che ha rifatto le labbra.

Ieri a Domenica Live Fabrizio ha affermato: “Quando stavamo insieme gli ho chiesto delle labbra. Lui all’inizio negava poi ha confermato tutto. Ha detto di aver rifatto le labbra in seguito a un drastico dimagrimento dovuto ad una malattia.”

Come reagirà il gieffino quando scoprirà cosa ha detto il suo ex fidanzato dalla D’Urso? Non ci resta che attendere per scoprirlo.