Elezioni Indonesia, morte 272 persone a causa dell’eccessivo lavoro – VIDEO

Oltre 270 impiegati hanno perso la vita durante le elezioni in Indonesia per stanchezza

Il 17 aprile si sono svolte le elezioni in Indonesia, elevato è stato il numero di morti. Il governo e il capo della Commissione elettorale indonesiana hanno fatto sapere che sono morte 272 persone. Il motivo? L’eccessiva stanchezza.

Il numero eccessivo di ore trascorse al caldo per conteggiare il numero di voti è stato fatale per tantissimi impiegati, 1878 sono invece le persone che si sono ammalate.

Alle urne si sono presentati in 150 milioni per un totale di 800mila seggi elettorali con 7 milioni di scrutinatori, ed è per questo che c’è voluto moltissimo tempo per conteggiare i voti, circa trenta ore di lavoro consecutivo in condizioni assurde.

Gli impiegati sono rimasti per tutto il tempo all’aperto con temperature che si aggirano intorno ai trenta gradi, senza fare nemmeno una pausa.

Alle famiglie delle vittime, la Commissione elettorale indonesiana ha donato una cifra di 2500 dollari per la perdita subita.

