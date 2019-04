ESCLUSIVA Sen. Modena (FI): “Voto a ‘Forza Italia’ per rimettere l’Italia al centro delle politiche europee”

Intervista alla Sen. Modena di ‘Forza Italia’

Buongiorno Senatrice Modena, recentemente Silvio Berlusconi ha parlato della necessità di avere un nuovo esecutivo in caso di risultati negativi (sotto il 20% come da ultimi sondaggi) alle Europee del ‘Movimento 5 Stelle’: ci racconti qualcosa di più a questo proposito?

Non dobbiamo avere la memoria corta. Salvini è al governo con i ‘5 Stelle’ perché il Presidente Berlusconi fece un passo indietro e consentì la formazione dell’Esecutivo. È una condizione innaturale, che ha dimostrato tutti i suoi limiti. ‘Forza Italia’, visti anche i successi dell’alleanza di centrodestra, chiede ogni giorno che il Paese veda la fine del governo gialloverde.

La Senatrice Modena sul leader Silvio Berlusconi e la situazione di ‘Forza Italia’

L’eurodeputato uscente di ‘FI’ Aldo Patriciello a Catanzaro ha ribadito che alle Europee il voto utile è per il vostro partito, per arginare l’antieuropeismo e il populismo: quali sono le previsioni di ‘Forza Italia’ nello scenario calabrese?

Le previsioni sono per tutta l’Italia e il disegno è preciso, lungimirante. In Europa i cosiddetti sovranisti non hanno possibilità di governo. Hanno bisogno delle forze più moderate. Per questo il voto a ‘Forza Italia’ non solo è utile, ma necessario. Permette di rimettere il nostro Paese al centro delle politiche europee

Simone Ciloni