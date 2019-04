Grande Fratello 16 news, Guendalina Canessa a Francesca De Andrè: “Smettila di giudicarmi e guarda avanti”

In attesa di confrontarsi con la sua ex rivale in amore nella Casa del “Grande Fratello 16”, Guendalina Canessa, su Instagram, scrive un lungo post indirizzato a Francesca De Andrè.

Che tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè non corra buon sangue, è cosa, ormai, nota. Da quando è entrata nella Casa del “Grande Fratello 16”, la figlia del cantante Cristiano ha parlato più volte di Guendalina, ex moglie del suo ex fidanzato Daniele Interrante. Sentitasi attaccata, la Canessa ha scritto su Instagram un lungo post indirizzato a Francesca, attraverso il quale invita la ragazza a smetterla di parlare di lei. Ecco cosa ha scritto:

“Ci sono momenti nella vita in cui devi dire agli altri STOP. In questi giorni sono stata in silenzio per riflettere e poi mi sono detta a me stessa che non era giusto affossare la mia testa sotto la sabbia. Sto parlando di Francesca De André. La signora in questione, se così possiamo chiamarla, continua a riempirsi la sua bocca di giudizi verso la mia persona. Lo fa privatamente e adesso anche pubblicamente al Grande Fratello. Io sono andata avanti con la mia vita, Daniele pure… Perché non lo fai anche tu? Quindi, cara Francesca: STOP”.

Il confronto tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè al “Grande Fratello 16”

Questa sera, Guendalina entrerà nella Casa del “Grande Fratello 16”, per un confronto diretto con Francesca. Che cosa si diranno le due? Sicuramente assisteremo ad un faccia a faccia di fuoco. Lo seguiremo per voi!

Maria Rita Gagliardi