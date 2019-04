Grande Fratello 16 news, Guendalina Canessa, nuova concorrente, si scontra con Francesca De Andrè: “Il tuo fidanzato deve scappare da te”

Scontro, al “Grande Fratello 16”, tra Guendalina Canessa, nuova concorrente del reality show, e Francesca De Andrè.

Guendalina Canessa è una nuova concorrente del “Grande Fratello 16”. La toscana, che ha già partecipato all’edizione nip del reality show dodici anni fa, questa sera è stata protagonista di un acceso confronto con Francesca De Andrè, con la quale non corre buon sangue, essendo state le due rivali in amore, a causa di Daniele Interrante (ex marito di Guendalina ed ex fidanzato di Francesca).

Le due sono state protagoniste di un botta e risposta, durante il quale Guendalina ha detto a Francesca:

“Gli uomini sposati non si toccano. Io la mamma la faccio tutti i giorni. Dopo dodici anni, che non sono andata in televisione, volevo rivivere questa esperienza. La cosa che mi fa impazzire è il finto perbenismo. Tu punti il dito contro tutti. L’altra sera hai limonato con tutta la casa e anche il John Travolta di Caserta. Giorgino scappa finché sei in tempo. Sei ripetitiva, me lo dicono anche le amiche. Non mi va che parli di me in un programma televisivo. Non sei felice? Perché parli male di me?”.

Francesca De Andrè a Guendalina Canessa: “Sei un pezzo di silicone ambulante”

Piccata la reazione di Francesca, che ha controbattuto:

“Fatti una vita. Sei venuta qui a fare il pagliaccio. Sei un pezzo di silicone ambulante. Vai dal chirurgo plastico troppe volte. Sei piallata. Vai a casa a fare la mamma”.

Si prospettano giornate di fuoco per le due, all’interno del bunker di Cinecittà!

Maria Rita Gagliardi