Harry e Meghan, è conto alla rovescia per la nascita del royal baby: il tempo sarebbe già scaduto

Manca ormai pochissimo al lieto evento che vedrà protagonisti Harry e Meghan. Secondo fonti ufficiali il tempo canonico della gravidanza si sarebbe concluso ieri

Il figlio o la figlia dei Duchi del Sussex potrebbe arrivare da un momento all’altro, a partire da ieri. Proprio circa 24 ore fa si sarebbe concluso il periodo canonico previsto per una gestazione completa (40 settimane). Secondo quanto rivelato da una fonte vicina alla royal family, i due sposi sono impazienti di accogliere il nascituro e stanno provando insieme delle tecniche che potranno aiutare Meghan durante il parto. Avvistata presso Frogmore Cottage anche Doria, la madre di Meghan, che sta facendo le prove generali per diventare nonna.

La gravidanza di Meghan Markle si è conclusa, ecco come la Duchessa si sta preparando al parto

La gravidanza di Meghan Markle si è tecnicamente conclusa, anche se ancora il piccolo non è nato. Ieri è scaduto il tempo naturale del periodo in cui si compie un’intera gestazione umana ed è lecito pensare che ogni giorno, da 24 ore fa, potrebbe essere quello giusto per accogliere la notizia della nascita del royal baby. “Non passerà molto tempo adesso. Meghan è davvero eccitata. Certo che è nervosa come una donna che sta diventando mamma per la prima volta, ma lei e Harry sono impazienti. Si sta preparando per la nascita, vuole che sia il più naturale possibile, e così ha praticato tecniche di ipnosi e di respirazione con Harry. È stato un grande sostegno avere sua madre al suo fianco e ora sta riposando il più possibile“, ha rivelato a The Sun una fonte vicina alla royal family. Si scopre così che Doria Ragland, la mamma di Meghan, ha trascorso più di una settimana di tempo con la figlia, sostenendola in questi momenti di tensione e aspettativa finale che precedono il parto.

La gravidanza di Meghan Markle si è conclusa, il bambino potrebbe già viaggiare in autunno

Il royal baby di Meghan e Harry potrebbe far registrare un record già a pochi mesi della sua nascita. I suoi genitori stanno infatti progettando di compiere, in autunno, un tour dell’Africa: in questo viaggio sarebbe contemplata la presenza del bimbo, nonostante la sua tenerissima età. E per quanto riguarda notizie più strettamente attinenti al parto, pare che Meghan sia stata categorica sul punto. La Duchessa sembra voglia rimanere in casa più a lungo possibile, e ovviamente sarà trasportata in ospedale nel caso in cui dovessero sorgere delle complicazioni.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento