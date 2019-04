Incidente stradale mortale sulla SP21: ha perso la vita una ragazza di 24 anni. Ci sono anche due feriti

Stefania Giacone, 24 anni, è la giovane che ieri ha perso la vita in un incidente stradale mortale avvenuto ad Agira. La comunità della ragazza è sotto shock

Nella serata di ieri 28 Aprile 2019 un terribile incidente stradale ha reciso la vita della 24enne Stefania Giacone. La ragazza, siciliana, stava percorrendo con la sua vettura la Strada Provinciale 21 quando, nei pressi dello svincolo che da Agira consente di collegarsi alla A19, ha perso il controllo del suo mezzo. Un’altra auto è rimasta coinvolta nel sinistro e ci sono due feriti. La comunità di Stefania è incredula per la drammatica e improvvisa dipartita di Stefania Giacone: tantissimi i messaggi di ricordo e di cordoglio da amici e colleghi che stanno giungendo per lei e per la famiglia.

Incidente stradale mortale ad Agira, ci sono anche due feriti

Stefania Giacone non c’è più. La 24enne, impiegata presso il Sicilia Outlet Village, ha perso la vita ieri sera nel corso di un drammatico incidente stradale avvenuto ad Agira, sulla Strada Provinciale 21 in direzione svincolo di immissione autostradale sulla A19. La giovane ha perso, per motivi ancora sconosciuti, il controllo del suo mezzo (una Fiat 500) andando a impattare contro un’altra vettura. Si tratta di una Volkswagen Golf occupata da un uomo 52enne e da sua figlia, una ragazzina di 13 anni. Entrambi sono stati ricoverati presso l’Ospedale di Enna ma non sono in pericolo di vita. Per Stefania, invece, non c’è stato nulla da fare: la giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto ed è morta sul colpo. Il 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

Incidente stradale mortale ad Agira, tantissimi messaggi di cordoglio per Stefania

L’intera comunità di cui faceva parte Stefania Giacone è sotto shock per quanto accaduto. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando in suo ricordo e in supporto alla famiglia. Qualche ragazzo ha fatto riferimento al bellissimo sorriso che aveva Stefania e grazie al quale la giovane rimaneva impressa nella mente di chi la incontrava. Francesco, amico di Stefania, non riesce a darsi pace e affida a Facebook il suo dolce ricordo della vittima: “Eri una cara amica… non è giusto tutto questo… non si può morire così… ricordo quando eri alle prime armi nell’allenamento e mi chiedevi sempre consigli, ed era davvero un piacere darteli… sempre sorridente, sempre allegra dando il buonumore anche agli altri… non è giusto tutto ciò…“

Incidente stradale mortale ad Agira, il manto stradale in condizioni non ottimali la possibile causa?

L’incidente nel quale Stefania Giacone ha perso la vita nella serata di ieri e nel quale sono rimaste ferite altre due persone è ora al vaglio degli inquirenti. Si deve comprendere al meglio l’esatta dinamica dei fatti. Non si sa bene quale sia la ragione che possa aver portato la giovane a perdere il controllo della sua automobile. Una possibile causa, da verificare, potrebbe essere ricondotta alle cattive condizioni del manto stradale di quel tratto di SP21.

(Fonti: News Sicilia.it e GDS)

Maria Mento