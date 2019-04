Ivana Icardi e Gianmarco vicini al GF16: il post del fidanzato – VIDEO

Il fidanzato di Ivana Icardi preoccupato per il suo avvicinamento a Onestini?

Ivana Icardi al Grande Fratello 16 si è avvicinata davvero molto a Gianmarco Onestini. Il legame che si è creato tra loro al momento non sembra preoccupare il fidanzato Luis Fabian Galesio.

Il fidanzato della gieffina le ha infatti dedicato un romantico post su Instagram. Queste le sue parole: “Perché tutto ciò che stiamo soffrendo per essere separati, che solo tu ed io sappiamo quanto sia. Per l’AMORE che abbiamo, per il futuro che vogliamo insieme, perché pensare a te è una grande motivazione, per immaginare la riunione, perché possono dici mille cose su di te che so che non sono così e conosco il tipo di DONNA che sei e il rispetto che hai per me come ho per te.”

E ancora: “Presto saremo di nuovo insieme, TI AMO E IO SONO MOLTO ORGOGLIOSO di te Ivanna Icardi SEMPRE CON TE “

Sono in molti a pensare che tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini potrebbe scoppiare presto la passione nella casa più spiata d’Italia. Come reagirebbe il fidanzato della gieffina?