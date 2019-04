Levico Terme, ESCLUSIVO ds Ferrarese: “Daremo tutto per la salvezza diretta”

Il ds della Levico Terme Claudio Ferrarese sulla situazione della squadra e la Serie D

Grande rimonta quella della Levico Terme ieri, che sotto 2-0 è riuscita davanti al proprio pubblico a ribaltare il risultato e vincere per 3-2 contro il Feltre in un match fondamentale per la salvezza della squadra e la permanenza in Serie D.

Per questo motivo abbiamo contattato il direttore sportivo della Levico Claudio Ferrarese, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha commentato il campionato dei suoi e la situazione del gruppo C:

Il ds Ferrarese sul campionato della Levico Terme

“Siamo molto felici della bella vittoria con il Feltre, siamo in zona playout ma daremo tutto in questo finale di stagione per poter accedere direttamente alla salvezza. Siamo molto contenti dell’operato di mister Favaretto, ma ora siamo concentrati sul nostro obiettivo che è rimanere in Serie D. Ogni altro discorso è prematuro, i ragazzi sono pronti per centrare questo traguardo”.

