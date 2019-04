Levico Terme, ESCLUSIVO mister Favaretto: “Che vittoria col Feltre, con l’Adriese ci giochiamo tanto”

Abbiamo intervistato Paolo Favaretto, allenatore della Levico Terme in Serie D

Dopo la sorprendente vittoria per 3-2 contro il Feltre (in una rimonta incredibile che vedeva i padroni di casa perdere 2-0), la Levico Terme guadagna una posizione in classifica (nel gruppo C della Serie D) e spera ancora nella salvezza diretta senza fare i playout.

Per l’occasione abbiamo raggiunto l’allenatore del club Paolo Favaretto, che in ESCLUSIVA si è così pronunciato sul finale di stagione della società trentina:

Mister Favaretto sulla zona playout e il campionato della Levico Terme

“Gli avversari ieri hanno fatto un’ottima partita che ha regalato sicuramente grandi emozioni ai nostri tifosi, visto che all’80’ stavamo perdendo e abbiamo pareggiato e vinto al 91’ e 93’. Sono 3 punti che ci proiettano in avanti ma non abbiamo ancora conquistato la salvezza, siamo solo nella zona playout ancora. Con l’Adriese sarà molto dura, andiamo in un campo complicato dove ci giocheremo tanto. I nostri punti di forza e debolezza? Riusciamo a vincere e perdere contro chiunque. Abbiamo raccolto punti con realtà importanti e perso con squadre che si trovano in classifica sotto di noi. Dobbiamo ancora trovare la nostra dimensione, cercando di rimanere in Serie D. Ho dato spazio a molti giovani, sono calciatori cresciuti di partita in partita”.

Simone Ciloni