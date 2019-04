Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Aprile 2019: lo Scorpione deve stare attento al denaro, ambizione per il Sagittario

Lunedì 29 Aprile 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda ieri. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo è un momento importante perché già dalla scorsa settimana si è risvegliata una certa passione nel fare le cose e ritengo che molti Ariete, soprattutto quelli che hanno un’attività autonoma, indipendente, che possono ricevere delle proposte, abbiano notato che in effetti c’è qualcosa in più. Ecco perché continuo a essere molto positivo nei tuoi confronti e tu, ovviamente, dovrai esserlo nei tuoi confronti perché c’è da dire che questo è un cielo importante con un picco massimo per la giornata del 2 che vedrà Luna, Mercurio, Venere nel tuo segno zodiacale, tutti in ottimo aspetto a Giove. È un ritorno in scena, per molti è un momento di forza che attenzione deve essere amministrato con grande volontà ma senza illudersi che i problemi più importanti siano finiti, quindi questo- come ho spiegato più volte- è un anno che porta momenti di fermo e momenti di grande fermento. Siamo ora nel periodo di grande fermento;

Toro. Il Toro sta cercando di ritrovare un po’ di tranquillità, anche a livello sentimentale e da questo punto di vista va detto che le stelle sono anche amiche perché poi Venere inizia un transito molto bello dalla metà di Maggio, quindi tutti i rapporti che nascono ora, tutte le relazioni che sono veramente importanti potranno decollare. Insieme a Cancro e Vergine oggi sei un po’ più “spensieroso”, ecco. Diciamo che non ti sei liberato di alcune tensioni forse perché hai voglia di fare cose nuove. Chi può andrà da un capo a chiedere un trasferimento, una nuova mansione;

Gemelli. I Gemelli stanno attraversando una fase un po’ pesante. Non l’ho mai nascosto, e anche chi ha avuto comunque successo negli ultimi tempi adesso deve affrontare un piccolo grattacapo perché nell’ambito del tuo gruppo di lavoro, della tua azienda, o comunque di quello che stai facendo, c’è un problema. Problema che potrebbe anche portare alla richiesta di informazioni di un certo tipo. Potresti anche mettere in mezzo un avvocato, un legale, un notaio, per cercare di chiarire alcune tensioni. Insomma sei sul sentiero di guerra. In amore dovresti essere più tranquillo ma non sempre ci riesci, per ovvi motivi;

Cancro. È dalla fine di Aprile, quindi da qualche giorno, che sei un po’ vago e questa vaghezza punge l’amore che in questi giorni è tornato a essere un problema. Un problema per la lontananza, per l’assenza, per l’ambiguità. Chi vive due storie, per esempio, è molto stanco e nervoso e non sa bene a chi dare i resti. Consiglio ancora un po’ di attenzione nelle vicende di tutti i giorni. Si sblocca una situazione ma Saturno è in opposizione, quindi anche i lavori iniziati da poco costano tanta fatica. Torni a casa veramente esausto. Persino chi ha cambiato lavoro, mansione, magari è più contento perché dal punto di vista esteriore è una mansione che dà più lustro, più diciamo smalto, ma la fatica è giusta? Quindi, dicevo, qualcuno si chiederà: ne è valsa la pena?

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Credo che in questi giorni tu abbia già avuto delle risposte. Credo che in questi giorni tu abbia cavalcato anche una piccola gioia, ecco. Mi auguro che sia così. È chiaro che il Leone che punta troppo in alto, che si ritiene superiore agli altri, inevitabilmente non troverà mai soddisfazione. Sono pochi questi Leone, ma quelli che vivono pensando di essere i migliori della Terra inevitabilmente avranno sempre a che fare con delle persone che sono sottoposte e mai soddisfacenti. Credo che sia importante maturare un’idea di sé più positiva. Chi ha vissuto una crisi nel passato ora è più contento;

Vergine. La Vergine sta cercando di riflettere sul proprio destino e bisogna dire che in questi giorni ci sono anche delle buone proposte. Maggio, Giugno e Luglio saranno mesi di eccezionale efficacia, anche per mettere in ordine carte in sospeso. Tu sai che sei un programmatore, quindi in famiglia di solito sei quello che dice “È meglio fare così”, anche se questa forza si traduce in un atteggiamento critico nei confronti degli altri o magari spinge delle situazioni che possono apparire sempre, agli altri, piuttosto difficili da gestire. Per esempio, penso ai Vergine che vogliono trasferirsi, che ritengono sia opportuno calmierare le spese. Potresti proporre a chi ti circonda delle cose, magari anche importanti, giuste, ma faticose, che qualcuno potrebbe in qualche modo bloccare;

Bilancia. La Bilancia deve stare un po’ attenta alle incertezza che nascono in amore. Qui non parlo tanto alle coppie di lunga data, che comunque rischiano di vedersi poco in questo periodo, ma a quelle nate di recente. C’è sempre questa piccola afflizione. Da tre-quattro settimane la Bilancia deve superare un problema fisico, un problema a un’articolazione, anche un problema che riguarda la schiena, le gambe, quindi sei molto affaticato e chissà se questi problemi fisici non dipendano anche dal fatto che desideri cambiare vita e non puoi. A volte si scatenano dei malesseri proprio quando non riusciamo a fare proprio tutto quello che vogliamo. È un lunedì da tenere sotto controllo;

Scorpione. I nati sotto lo Scorpione possono iniziare a sperare in un futuro migliore anche se vanno chiuse definitivamente delle situazioni legate alla polemica, nate nel passato, e anche se c’è una persona che hai abbandonato o che non è più nella tua vita il fatto di continuare a pensarci può essere un problema perché limita la tua evoluzione. Un po’ di attenzione con i soldi, tra l’altro proprio in questo periodo e nelle prossime tre settimane c’è chi dovrà chiedere un piccolo aiuto.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario si offre alla vita come al solito. Questo segno non va mai contro corrente, soprattutto cerca sempre di portare avanti i progetti con fermezza e ambizione. Un’ambizione che può essere anche ripagata da buoni eventi, in questo periodo. Sei uno dei segni di fuoco, insieme all’Ariete e al Leone, che possono avere qualcosa in più anche in termini di sentimenti;

Capricorno. Pensieroso, in questo lunedì. Forse anche un po’ amareggiato. Tu cerchi di sanare i problemi, tu cerchi di essere una spalla per gli altri, però poi ti accorgi che a volte le persone che ti stanno attorno sfruttano questa tua capacità di essere sempre presente, sempre responsabile appunto, senza darti nulla in cambio. È il caso, in particolare, di chi ha vissuto una scottatura d’amore. Se vuoi tentare un recupero vai avanti (ma solo se ne vale la pena). Le coppie che non hanno vissuto crisi in questi giorni si parlano meno. C’è qualcosa che non va? Bisogna definire meglio le proprie ambizioni, i propri ruoli;

Acquario. L’Acquario oggi è più favorito ma deve cercare di fare le cose con più attenzione. Da qualche tempo sto pregando di non ridursi all’ultimo minuto. L’Acquario detesta le costrizioni in generale, e costrizione è anche un esame da affrontare, è anche un impegno da assolvere, un compito da presentare, però poi insomma la vita- lo sappiamo- non è che possiamo definirla proprio come vogliamo: bisogna anche sottoporsi a qualche giudizio o magari rispettare i ritmi che altri ci hanno imposto. Ma è talmente forte questa ribellione che da qualche tempo, in particolare dagli inizi di Marzo, l’Acquario sta vivendo che a volte anche il consueto, l’ovvio, diventa inconsueto e paradosso;

Pesci. È una bella giornata, una buona giornata per parlare di sentimenti. Anzi, sfrutta questa giornata di lunedì perché domani le cose potrebbero cambiare improvvisamente. Da tempo ti senti sull’ottovolante, un giorno sei contento e il giorno dopo no, un giorno sembra che tutto vada bene e il giorno dopo c’è qualche discussione in più. Doppia prudenza se hai una storia in crisi o se vivi due relazioni perché allora il bello e il cattivo tempo potresti non farlo tu ma la persona che in questi giorni regola il tuo umore. Molta attenzione alle persone che ti stanno attorno. È un momento di rilancio o comunque di decisioni che riguardano il lavoro. Entro metà Maggio scelte decisive però sempre qualche dubbio per i soldi. Lo sai che non si può chiedere di più. Semmai, in questo periodo bisogna cercare di fare un pochino meno perché la stanchezza abbonda e ultimamente, soprattutto a Gennaio, hai vissuto momenti di forte, forte tensione interiore.

Maria Mento