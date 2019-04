Ambra Angiolini: “Poche donne al concerto del Primo Maggio? Colpa delle case discografiche”

Alla vigilia del concertone del Primo Maggio, Ambra Angiolini dice la sua sulla polemica sulla poca presenza femminile alla manifestazione.

Domani, come da tradizione, si svolgerà il concertone del Primo Maggio a Roma. Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione sarà presentata da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale. Durante la conferenza stampa, indetta per presentare l’evento, Ambra è rimasta piuttosto indispettita dalla domanda inerente ala poca presenza femminile nel cast del concerto. Ecco cosa ha risposto l’attrice e conduttrice:

“Poche donne? Piantiamola con le polemiche inutili. Contare le donne nella lista di un concerto mi sembra davvero assurdo e dare al mondo della musica la sensazione che pur di realizzare il 50 e 50 ci si può infilare dentro chiunque, è davvero il colmo”.

E ancora:

“Se vogliamo parlare di donne, parliamo della parità salariale, delle difficoltà di fare un figlio e mantenere il proprio posto: queste mi sembrano questioni serie. E del resto ci sono dei numeri che parlano: su mille giovani artisti iscritti al contest del Primo maggio si sono presentate 90 donne, più del 90 per cento sono uomini, questa è la fotografia della realtà. Ma è una realtà che c’era prima, il Primo maggio è l’ultimo anello di una catena produttiva, non è certo responsabile di quello che purtroppo ancora non succede nella discografia”.

Il cast del concerto del Primo Maggio

Ecco il cast completo del Concerto del Primo Maggio

Achille Lauro, Anastasio, Bianco ft Colapesce, Canova, Carl Brave, Coma_Cose, Daniele Silvestri, Dutch Nazari, Eman, Eugenio In Via Di Gioia, Ex-Otago, Fast Animals And Slow Kids, Fulminacci, Gazzelle, Ghali, Ghemon, Izi, La Municipàl, La Rappresentante Di Lista, La Rua, Lemandorle, Manuel Agnelli ft Rodrigo D’Erasmo, Motta, Negrita, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Omar Pedrini, Orchestraccia, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Subsonica, The Zen Circus.

Maria Rita Gagliardi