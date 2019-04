Arzignano, ESCLUSIVO ds Serafini: “Traguardo epocale per la città, ripartiremo da uno zoccolo duro in Serie C”

Abbiamo intervistato il direttore sportivo dell’Arzignano Mattia Serafini

E’ una delle realtà moderne più belle del nostro movimento calcistico italiano, che ieri per la prima volta ha conquistato la promozione in Serie C grazie al primato nel proprio gruppo del campionato Dilettanti: ci riferiamo all’Arzignano Valchiampo, che con 69 punti ha dominato il girone C della Serie D.

In ESCLUSIVA abbiamo intervistato il direttore sportivo del club Mattia Serafini, che ai nostri microfoni ha commentato questo traguardo storico e la stagione ormai prossima alla conclusione…

Il ds Serafini dell’Arzignano e la promozione in Serie C

“E’ ovviamente un traguardo storico, inaspettato per come si è sviluppato il girone di ritorno ma siamo orgogliosi di aver fatto felice l’intera città, i tifosi e il presidente. L’obiettivo iniziale era quello di fare meglio dell’anno scorso dove ci eravamo classificati terzi, ci eravamo prefissati di cercare di vincere il campionato per entrare direttamente in Serie C senza passare dai playoff. Ci tengo a precisare che la rosa l’anno prossimo non sarà smantellata, in quanto le qualità tecniche e umane di questi ragazzi e dell’allenatore sono uniche e hanno permesso questo risultato epocale. Ripartiremo da uno zoccolo duro, cercando di onorare al meglio anche un torneo difficile come la C”.

Simone Ciloni