Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 30 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di questa sera, 30 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata. di oggi, martedì 30 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “L’Aquila-Grandi speranze”, in seconda serata un nuovo appuntamento con “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda la seconda puntata di “The Voice of Italy”, condotta da Simona Ventura. Quali saranno i talenti che Morgan, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini sceglieranno per le loro squadre? In seconda serata, “Fatti unici”.

Su Rai 3 nuovo appuntamento con l’approfondimento politico e di attualità di “#cartabianca”, seguito da “Tg3-Linea Notte”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una serata all’insegna delle soap opera con “Il Segreto” e “Una vita”. Subito dopo, “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda il film, in replica, “Il 7 e l’8”: scambiati i in maternità quando in fasce, Tommaso e Daniele si incontrano per caso e, una volta scoperta la verità, cercano il responsabile e di dirlo ai propri genitori. A seguire, “Matrix”, talk show di attualità e politica.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, seguito da “Trial&Error”.

Su La 7 l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Baciati dalla fortuna”: Ashley è fortunatissima, le migliori occasioni, le situazioni più’ favorevoli, tutto sembra in discesa per lei. Per Jake, invece, sembra l’esatto opposto, tutto gli va storto. Una sera, mentre Jake tenta di abbordare un famoso produttore discografico ad una festa, incontra Ashley e tra i due scocca la scintilla. I due si baciano e, in quel momento, la fortuna di Ashley passa a Jake e ,come se non bastasse, si perdono di vista. Jake riesce ad avere un contratto discografico per la band che gestisce, mentre Ashley perde il lavoro. Non tutto però è negativo e la sfortuna fa capire ad Ashley il valore dell’amicizia.

Rai 1

21:25 L’Aquila, grandi speranze

23:20 Porta a Porta

Rai 2

21:20 The Voice of Italy

00:30 Fatti unici

Rai 3

21:20 #cartabianca

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

22:05 Il segreto (serie tv)

23:05 Il segreto (serie tv)

23:35 Una vita (serie tv)

0:31 Una vita (serie tv)

01:00 Confessione Reporter

Canale 5

21:21 Il 7 e l’8 (film)

23:20 Matrix

Italia 1

21:25 Le Iene Show

01:00 Trial&Error

La 7

21:15 Di Martedì

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Piccoli brividi (film)

23:10 Elektra (film)

Iris

21:00 Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (film)

23:02 Il pistolero (film)

Cielo

21:20 Baciati dalla sfortuna (film)

23:10 Buying Sex: il diritto di essere prostitute

0:30 Escort Boys

Maria Rita Gagliardi