Grande Fratello 16 news, Jessica Mazzoli dopo l’intervento: “Sto meglio, ma Morgan non si è fatto sentire”

In seguito all’intervento subito per peritonite, nella puntata di ieri del “Grande Fratello 16”, Jessica Mazzoli si è collegata con i suoi compagni d’avventura, per rassicurarli circa le sue condizioni di salute.

Qualche giorno fa, mentre era reclusa nella Casa del “Grande Fratello 16”, Jessica Mazzoli ha avuto un malore. Immediatamente soccorsa e portata in ospedale, Jessica è stata operata d’urgenza per peritonite. Fortunatamente, tutto è andato nel migliore dei modi e, ieri sera, la cantante sarda si è collegata con i compagni d’avventura, per rassicurarli circa le sue condizioni di salute.

Jessica, che attualmente si trova in un albergo di Roma dove sta trascorrendo la convalescenza, ha dichiarato di stare meglio, anche se non ha nascosto di “essersela vista brutta”, avendo avuto paura all’idea di andare sotto ai ferri, soprattutto pensando a sua figlia Lara.

Jessica Mazzoli: “Sono abituata all’assenza di Morgan”

Proprio parlando della figlia, Cristiano Malgioglio, opinionista del programma insieme ad Iva Zanicchi, ha chiesto a Jessica se Morgan si sia fatto sentire, tramite gli autori del programma o Barbara D’Urso. La ragazza ha specificato di non essere entrata in contatto con l’ex, ma di essere abituata alla sua assenza. Cristiano, piuttosto infastidito, ha risposto: “Non ci ha fatto una bella figura”.

Nei prossimi giorni, Jessica scoprirà se potrà rientrare in Casa, oppure se dovrà definitivamente abbandonare il gioco, a causa dell’intervento.

Maria Rita Gagliardi