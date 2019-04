Grande Fratello 16 news, Serena Rutelli legge la lettera della madre biologica: “Ho già due genitori”

Durante la puntata di ieri sera del “Grande Fratello 16”, Serena Rutelli ha letto la lettera scritta per lei dalla madre biologica.

Inizialmente, Serena non voleva leggere la lettera, ma, convinta, da Barbara D’Urso, ha poi accettato di scoprirne il contenuto:

“Dopo tanti anni, sono curiosa di sapere cosa ha scritto. Però, poteva pensarci anche prima… Dopo tanti anni, mi sembra una cosa inutile: perché ora? Voglio sapere cosa ha scritto”.

Il contenuto della lettera è il seguente:

“Ciao sono la vostra mamma, mi chiamo Maria, io non vi ho abbandonato, sono state le circostanze della mia vita a fare certe scelta per non farvi vivere nella miseria come vivo io. Sono una clochard, quindi, non ho voluto questo per voi. Però, vi ho sempre nel mio cuore. Non vi chiedo nulla, non voglio nulla. L’unica cosa che chiedo è rivedervi sempre se voi lo desiderate. Ho preso coraggio di scrivervi e di potervi riabbracciare. Vi voglio bene. La vostra mamma”.

Serena Rutelli: “Ho già una madre ed un padre”

Dopo aver letto la lettera, Serena ha dichiarato di non volere incontrare la donna, avendo già dei genitori che si sono occupati di lei, ed ha scelto di non portare con sè la lettera:

“Sicuramente, ci sono stati tanti motivi, ok… Il fatto che scrive “la vostra mamma”… Per me, mia madre è quella che mi ha cresciuto… Capisco tante cose, tanti problemi, tra lei e mio padre, ma non è una motivazione. Non ho voglia di rivederla, non ha senso… Una madre ce l’ho, un padre ce l’ho, basta così”.

