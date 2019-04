Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Aprile 2019: il Toro vive una settimana altalenante, i Vergine devono regolare le uscite

Martedì 30 Aprile 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È arrivato il momento della riscossa e per la cronaca voglio ricordare che mercoledì, giovedì e venerdì saranno delle giornate proprio forti. È chiaro che ogni Ariete ha la sua vita, però se c’è da fare una richiesta facciamola. Se da poco hai avuto l’occasione di riscattarti, magari anche di iniziare un lavoro, delle cose nuove, beh questo è il momento giusto per farti valere. Poi mi dirai “Sì ci sono delle difficoltà, ci sono degli ostacoli”: questo è vero perché la dissonanza di Saturno resta, però la cosa diversa rispetto a qualche mese fa è che adesso un passo in avanti lo puoi fare e che, soprattutto, c’è un’occasione da sfruttare. Fino alla fine dell’anno, fino a Novembre, poi soprattutto se c’è una persona che in questi giorni ti aiuta o ha stima di te, puoi far valere le tue ragioni;

Toro. Il Toro ha una discreta fortuna ma anche molta energia. Questa è una settimana un po’ altalenante, lo dico sinceramente, quindi mercoledì, giovedì sono giornate un po’ particolari perché mercoledì è giù e giovedì è su e in questo momento, più che altro, devi equilibrare le situazioni anche in famiglia, nelle relazioni con gli altri. Non tutti i rapporti sono chiari. A quanti Toro, di recente, è capitato di non avere più attorno le stesse persone come riferimento, oppure di non essere più quelli dell’anno scorso? Perché o sei cambiato tu, a livello fisico, personale, perché hai dovuto superare un problema oppure ci sono delle persone attorno diverse. Qui penso anche a chi si è dovuto separare, a chi ha dovuto abbandonare una persona o un certo percorso di vita. La cosa importante è che Urano, in transito nel tuo segno, permette una rivoluzione che a volte può costare cara ma alla fine sarà di successo;

Gemelli. I Gemelli le complicazioni le vivono da tanto tempo e ora i Gemelli più tranquilli, o comunque quelli che pensavano di poter fare a meno di dare spiegazioni sono costretti a darne. Poi c’è qualche rogna, ecco, un piccolo fastidio da affrontare, magari non per colpa tua però tu comunque dovrai dare delle spiegazioni o sarai chiamato a mettere in chiaro certe questioni. Per esempio se c’ un contenzioso legale o se ci sono delle situazioni di lavoro poco chiare. Una giornata importante sarà quella del 7 ma in generale i primi dieci giorni di Maggio sono importanti proprio per chiarire delle situazioni anche in maniera molto diretta, per cui non escludo che persino i Gemelli più diplomatici debbano alzare la voce;

Cancro. È dalla fine di Aprile, quindi da qualche giorno, che sei un po’ vago e questa vaghezza punge l’amore che in questi giorni è tornato a essere un problema. Un problema per la lontananza, per l’assenza, per l’ambiguità. Chi vive due storie, per esempio, è molto stanco e nervoso e non sa bene a chi dare i resti. Consiglio ancora un po’ di attenzione nelle vicende di tutti i giorni. Si sblocca una situazione ma Saturno è in opposizione, quindi anche i lavori iniziati da poco costano tanta fatica. Torni a casa veramente esausto. Persino chi ha cambiato lavoro, mansione, magari è più contento perché dal punto di vista esteriore è una mansione che dà più lustro, più diciamo smalto, ma la fatica è giusta? Quindi, dicevo, qualcuno si chiederà: ne è valsa la pena? (Oroscopo non aggiornato rispetto a quello di ieri, ndr).

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone già dalla fine di Aprile dovrebbe aver avuto una piccola soddisfazione. Si vede luce. Naturalmente il Leone non si accontenta, anche in amore, perché a volte soprattutto le donne Leone restano tanto tempo da sole perché sperano nell’uomo ideale che deve essere esattamente come dicono loro. Ora, il problema è che è un po’ difficile trovare la persona che rispecchia i nostri ideali perché poi c’è sempre qualcosa che non va e poi nessuno può stare al nostro comando, alla nostra volontà. Mercoledì, giovedì e venerdì però saranno delle giornate forti, intense, quindi c’è da dire che questo è un cielo bello. Spero che ci sia già un grande amore per migliorarlo;

Vergine. La Vergine ha una sorta di tensione da tenere sotto controllo, soprattutto al mattino. Poi aperture in vista del fine settimana. Il weekend porta consiglio. C’è da dire che questo momento resta particolare solo per le finanze, per cui qualcuno dovrà tirare la cinta o in qualche modo controllare le uscite. Probabile che ci sia anche nel weekend una riunione di famiglia per decidere questioni che riguardano il futuro, non solo economico ma anche delle proprietà;

Bilancia. La Bilancia vive delle giornate di battaglia e anche di stanchezza. Ho spiegato già da tre o quattro settimane che la Bilancia soffre di problemi alle articolazioni, quindi c’è chi ha avuto un fastidio alle gambe, alle braccia, alla schiena, comunque qualche “acciacchetto”. Tra l’altro sappiamo che superare questi ostacoli di tipo fisico non è facile ma tu, comunque, vai a lavorare, comunque tu fai le cose, comunque tu ti proponi, studi e non sbagli. Posso dire però che tutto quello che fai, anche se regala successo, costa il doppio della fatica. In amore strane incomprensioni. Se ci tieni a un rapporto lascia correre, per ora;

Scorpione. Ecco una giornata interessante con questa Luna favorevole che chiude un mese, quello di Aprile, forse non indimenticabile ma comunque sempre stimolante. Dico questo perché da qualche tempo lo Scorpione ha una grande voglia di fare altro, ma conviene fare altro? C’è una situazione particolare che riguarda proprio le persone che hanno un’attività. Tu vorresti fare altro però non è conveniente fare altro e quindi, per convenienza ripeto o per opportunità, fai sempre la solita strada. Ti sei stancato, vorresti vivere qualcosa di nuovo. A volte, è proprio il partner che può generare delle problematiche nel senso che se, per esempio, tu vuoi fare delle cose che il partner non può fare la crisi è doppia.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario può vivere un grande amore, può vedere rinascere un sentimento e ci sono delle stelle importanti. Quando abbiamo un oroscopo importante ma non abbiamo voglia di aspettare, probabilmente andiamo un po’ troppo di corsa e il Sagittario lo sappiamo che brucia le tappe, soprattutto in amore. Si interessa tanto a una persona, poi se ne va, poi ritorna, poi riparte. Allora, attenzione a non far disperare una persona che ci tiene a te. Questo è il periodo dei ripensamenti, però se devi riproporti o proporti fa che questa volta sia la volta giusta;

Capricorno. Avresti voglia di staccarti da tutte le difficoltà, tensioni che hai vissuto di recente, ma non è facile. Tu stai maturando un sentimento di liberazione, di forte agitazione per quello che ti circonda, però il Capricorno è anche il segno delle proprietà, è anche il segno della stabilità, quindi poi a rinunciare a quello che hai costruito come si fa? Il nervosismo aumenta e forse anche la possibilità di alimentare qualche discussione. Molti Capricorno che fino a oggi hanno tentato di “ristrutturare” la propria vita adesso capiscono che forse è il caso di buttare giù tutto e ripartire e questo vale anche per l’amore;

Acquario. L’Acquario, in questi giorni, è ancora più bastian contrario del solito. Un’affermazione che sto ripetendo da tempo e quindi tutta questa situazione astrologica può essere fonte di disagio, di blocco, rispetto a certi progetti che si hanno in mente perché persino con se stessi si è in contrasto. Vorresti fare tante cose, poi però ci sono dei blocchi. È un periodo di incertezze. Fai quello che pensi: non rischiare sotto il profilo economico e cerca di recuperare l’amore, anche in vista del fine settimana;

Pesci. In questo martedì vedo una certa fiacca che si fa sentire al mattino. D’altronde il tuo segno vive delle giornate piene di cose da fare, e non si ferma mai, alternate ad altre in cui trascorreresti ore ed ore sotto le lenzuola. Sappiamo che a livello di contratti e accordi non è possibile chiedere più soldi, però nel corso delle prossime settimane ci sarà la possibilità di chiudere un affare, di fare qualcosa di valido, di portare avanti un buon progetto. Non sottovalutare le proposte che ti fanno, anche se in questo periodo credo che più che proposte di lavoro tu avresti bisogno di proposte d’amore, di qualcun che si interessasse a te in maniera più sincera, più viva. Spesso il segno dei Pesci si chiede perché è sfortunato in amore. La realtà è che il segno dei Pesci spesso ama le relazioni un po’ particolari, quelle che sono anche oggetto di tensione, di malessere. Sei attratto dalle persone un po’ complesse, quindi è normale alla fine vivere anche qualche momento di disagio. Ora ti interessa più l’amore che la vita professionale.

