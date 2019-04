Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Il suo entourage: “Colica renale acuta”

Ricovero ospedaliero per l’ex premier Silvio Berlusconi.

Nella mattinata di oggi l’82enne leader di Forza Italia è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale San Raffaele, dove è stato operato al cuore nel giugno del 2016.

Non sono state date troppe indicazioni sulle condizioni di salute dell’ex Presidente del Consiglio, che ha in programma alle 14 una conferenza stampa a Villa Gernetto per la presentazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni europee.

Secondo le prime reazioni dell’entourage, comunque, Berlusconi dovrebbe non aver problemi a partecipare alla conferenza stampa in questione (dimostrando così ancora una volta il suo spirito profondamente stakhanovista): “Il presidente Silvio Berlusconi si è recato questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta. Ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee”.