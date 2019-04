Un prete sulla Mare Jonio, dirà messa ogni giorno: “Il Vangelo è qui”

“Un fatto è certo: il Vangelo, oggi, passa anche dal Mediterraneo. Nello zaino, oltre a qualche ricambio, mi sono portato i vangeli, il messale e il rosario. Sono il cappellano di bordo, il mio compito è rappresentare la vicinanza della Chiesa sia a questi ragazzi che rischiano la vita per qualcosa in cui credono, sia ai migranti che arrivano dalla Libia. Siamo le prime persone che vedranno. Io voglio portare amicizia, sostegno spirituale e consolazione”.

Con queste parole piene di amore e speranza Don Mattia Ferrari, parroco di Nonantola (in provincia di Modena) ha dichiarato la nuova iniziativa della Chiesa Romana, la quale ha deciso di collaborare con la nave Mar Jonio per quanto riguarda il soccorso e la prima assistenza ai migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo. La Santa Chiesa ha compreso come la situazione dei migranti sia sempre di più un problema impellente, che colpisce ogni ceto sociale anche a causa della diffusione sempre maggiore di Fake News che parlano di vere e proprie invasioni, le quali alla fine, risultano sempre essere fantasmi di determinate ideologie.

Parlando della vita in nave, Don Mattia ha detto più e più volte scherzando che gli operatori all’interno della nave sono quasi tutti “Atei o agnostici” ma che “Hanno un grande e profondo rispetto per il Papa”