Valentina Dallari sconfigge l’anoressia: posta una foto in bikini su Instagram – VIDEO

Valentina Dallari mostra le sue curve sensuali su Instagram dopo l’anoressia

Al centro del gossip ancora una volta Valentina Dallari, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

La Dallari ha attraversato un periodo davvero difficile e delicato a causa dell’anoressia. L’ex tronista ha combattuto a lungo per tornare a stare meglio, pochi mesi fa è stata in una clinica specializzata per cercare di sconfiggere l’anoressia.

Ad oggi Valentina sta molto meglio, pian piano ha ripreso in mano la sua vita. Sul suo profilo Instagram ha postato una sua foto attuale in bikini, per dimostrare a tutti che lottando con impegno e determinazione si può sconfiggere l’anoressia.

In passato la Dallari ha sofferto sia fisicamente che mentalmente, non riusciva ad accettarsi. Ad oggi mostra fiera le sue curve sensuali su Instagram.