Valentina Vignali svela un piccante retroscena tra Ivana Icardi e Onestini – VIDEO

Ivana Icardi ha provocato Gianmarco Onestini al Grande Fratello 16? Ecco cosa ha detto Valentina Vignali

Ivana Icardi è stata eliminata durante la quarta puntata del Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

L’ex gieffina nella casa si era avvicinata molto a Gianmarco Onestini, entrambi hanno però precisato più volte che la loro è solo una bella amicizia.

Eppure c’è chi non la pensa così, ieri sera Valentina Vignali ha chiaramente detto di aver visto molta malizia negli atteggiamenti di Ivana.

La nota cestista ha svelato che poche sere prima la Icardi ha provocato molto Gianmarco, gli ha anche leccato l’orecchio. In merito a ciò ha affermato: “io ci ho visto malizia nelle cose che ha fatto con Gianmarco, è inutile che dà la colpa al vino. E’ passato come se fosse stato Gianmarco ad avvicinarsi a lei, ma non è stato assolutamente così. Gianmarco è un signore, un altro al suo posto se la portava a letto quella sera.”

Dopo le parole della Vignali, lvana nelle sue Instagram Stories ha postato una foto insieme al fidanzato e ha scritto: “Sei tutto per me, non ci separiamo più. Ti amo da morire. Che gli ignoranti continuino a parlare, il nostro amore non si tocca”.