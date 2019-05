Caso Prati, Marco Caltagirone chiama a Live Non è la D’Urso: “Pamela non merita questo accanimento, stiamo soffrendo tutti”

Durante la puntata odierna di “Live Non è la D’Urso”, sono stati rivelati gli ultimi risvolti sul caso Prati e Marco Caltagirone ha chiamato, in diretta, in trasmissione.

Pariamo, ancora una volta, del “caso Prati”, quindi, del presunto matrimonio di Pamela Prati con Marco Caltagirone. Questa sera, durante la puntata odierna di “Live Non è La D’Urso”, sono stati rivelati gli ultimi risvolti sulla vicenda. Rosa Perotta, ex tronista di “Uomini e Donne” e concorrente de “L’Isola dei Famosi” che, in un primo momento aveva preso le parti di Pamela, attraverso un video, questa sera ha dichiarato:

“Sono uscita dall’agenzia di Pamela Prati. Ho voluto dissociarmi da questa storia poco chiara. Ero ignara di tutta questa vicenda. Durante la vacanza non ho mai visto parlare al telefono con Marco Caltagirone. C’era il sentore che esistesse qualcosa di strano. Mi sono resa conto che la situazione era imbarazzante”.

Eliana Michelazzo, una delle agenti della Prati, ha smentito di avere organizzato delle truffe amorose:

“Se io facessi una cosa del genere, mi metterei qui seduta. Ho la coscienza pulita. Le notizie sono false. Nel 2009, ero ad Uomini e Donne da Maria De Filippi come corteggiatrice”.

Dopo lo sfogo di Eliana, che è anche scoppiata in lacrime, ha testimoniato Angelo Sanzio, ex concorrente del “Grande Fratello 15”, il quale ha raccontato che Pamela gli avrebbe chiesto di procurargli una sim telefonica, non riconducibile a lei, per 100mila euro. In seguito alla sua uscita dall’agenzia di Eliana, avrebbe subito delle minacce proprio da Caltagirone.

Anche Sara Varone è intervenuta, tramite videomessaggio, in puntata:

“Ho vissuto un vero e proprio incubo. Eravamo amiche. Mi rendo conto solo oggi, che era tutto finto. Un giorno mi fanno vedere le foto del cugino di Eliana, era bellissimo. Lavorava per Medici senza frontiere. Non vedevo l’ora di scrivermi con David. Ogni volta che lo volevo conoscere a lui capitava qualcosa. Hanno simulato un finto pestaggio. Pamela mi disse che aveva bisogno di qualche soldo. Non avevo accolto, inizialmente, queste sue pressioni. Poi ho ceduto per allontanarmi per sempre da loro. Posso dire, ad oggi, che il mio David non è mai esistito”.

Marco Caltagirone: “Non voglio e non posso farmi vedere perchè ho un contratto di esclusiva”

In seguito al racconto sugli ultimi risvolti sulla vicenda Prati, Marco Caltagirone è intervenuto telefonicamente in puntata:

“Io sono stranito da tutta questa situazione. Io sono Marco Caltagirone. Sono nato a Roma. Sono il futuro marito di Pamela Prati. Dovremmo sposarci tra una settimana. Io ci sarò l’8 maggio in Chiesa. Stiamo soffrendo tutti, in primis Pamela, che non merita tutto ciò. Non mi va di apparire e, in questo momento, non posso farmi vedere da nessuna parte perché ho un contratto in esclusiva”.

Maria Rita Gagliardi