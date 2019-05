Da Carabiniere a suora: la nuova vita della 26enne Ilenia Siciliani dopo un viaggio a Medjuogorje

Da Carabiniere, a Caltanissetta, a suora dopo un viaggio a Medjuogorje: come la fede ha stravolto la vita di Ilenia Siciliani

Un viaggio a Medjuogorje ti può cambiare la vita. Probabilmente, la protagonista di questa storia non si aspettava che potesse accadere proprio a lei e invece la realtà a volte supera l’immaginazione più fervida. Ilenia Siciliani, Carabiniere di 26 anni in forze a Caltanissetta, ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita dopo aver compiuto un viaggio in una delle città delle apparizioni mariane. In Bosnia-Erzegovina l’incontro decisivo, per Ilenia, con un gruppo di monache. Al suo rientro in Italia la decisione da cui dipenderà tutto il suo futuro: lasciare l’Arma per diventare una sposa di Cristo.

Da Carabiniere a suora, la scelta coraggiosa di Ilenia Siciliani dopo un viaggio a Medjuogorje

Indossare la divisa dei Carabinieri significa aver compiuto un determinato percorso di vita e aver sposato un preciso ideale. Significa avere gettato le basi, posizionando un mattoncino importante, per la costruzione di un futuro nel segno di una missione. Decidere di mollare tutto e di intraprendere una nuova strada è un atto di grande coraggio. Questo coraggio lo ha avuto Ilenia Siciliani, una ragazza di 26 anni originaria di Roccasecca (Frosinone, Roma) che in qualità di Carabiniere prestava servizio nella città siciliana di Caltanissetta. Ilenia è passata da una missione all’altra. Un viaggio a Medjuogorje l’ha aiutata a capire che, forse, la sua strada non era quella intrapresa ma quella di diventare suora e concretizzare così il sogno di una fede, forte, che ha scoperto di sentire. È stato così che Ilenia ha lasciato l’Arma e intraprenderà un percorso di studi e di fede che nel giro di due-tre anni la porterà a vestire l’abito monacale.

Da Carabiniere a suora, Ilenia Siciliani sarà ospitata in un convento di Roma

Nell’Agosto del 2018 Ilenia Siciliani ha compiuto un viaggio a Medjuogorje e qui ha conosciuto un gruppo di missionarie della Divina Rivelazione. Ieri Ilenia Siciliani ha salutato i suoi commilitoni e ha partecipato alla celebrazione della Messa officiata da Don Salvatore Falzone, cappellano militare. Nei locali della parrocchia Regina Pacis è poi seguita una piccola festa per salutarla e augurarle buona fortuna. “È stata una celebrazione di ringraziamento cui ha preso parte anche la madre superiora del convento dove lei andrà a Roma. Ilenia è una ragazza ‘tostà. Basti pensare che da sola, in sella alla sua moto, ha fatto un giro della Sicilia per visitare le chiese più belle. Io l’ho conosciuta 4 mesi fa, quando si è subito inserita nel gruppo dei giovani in parrocchia”, ha detto il suo consigliere spirituale Padre Enzo Genova. Il parroco ha anche elogiato il coraggio di Ilenia che a 26 anni, dopo aver già raggiunto molte certezze nella vita, ha deciso di ascoltare ciò che la chiamata che ha sentito le ha suggerito.

(Fonte: Il Fatto Quotidiano.it)

Maria Mento