Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Maggio 2019: il Leone guarda alla seconda parte dell’anno, l’Acquario è irritabile

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa parte centrale della settimana, che corrisponde tra l’altro anche agli inizi del nuovo mese, rappresenta per te una sorta di riscatto. Certo che le energie che stai investendo in questo periodo sono tante ed è per questo che ci sono anche dei momenti in cui sei molto, molto stanco, alternati ad altri in cui sei gasatissimo perché poi ci sono delle grandi o medie soddisfazioni (dipende un po’ dall’attività che hai, dalla tua età) che l’anno scorso e soprattutto il mese scorso non c’erano. Quindi è come se da qualche tempo, finalmente, tu potessi giocarti una chance, un’occasione in più e questo è molto importante. Va ricordato che anche l’amore può tornare di riferimento;

Toro. Il Toro in questo periodo non deve cambiare repentinamente perché vuole farlo. Spesso le novità arrivano dall’esterno, bisogna affrontarle. Maggio è un mese di buona visibilità soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico e quindi sarà molto importante porsi nuovi obiettivi. C’è una sorta di trasformazione ancora in corso e forse anche il desiderio di fare cose nuove;

Gemelli. I Gemelli in questo periodo devono valutare con attenzione l’amore, anche perché l’amore potrebbe essere fonte di grande forza, energia, che ai Gemelli in questo periodo serve per superare qualche problema personale, fisico, e anche di lavoro perché non ci dimentichiamo che persino coloro che si sentivano tranquilli all’ultimo minuto hanno dovuto affrontare un problema o una preoccupazione. Molti devono rispondere di qualcosa che non hanno fatto oppure si dovranno giustificare se c’è stato un incidente nell’ambito del lavoro, se c’è stato un problema, se c’è un blocco, se qualcuno ha messo in discussione un accordo;

Cancro. Il Cancro in questi giorni forse dovrebbe parlare un po’ meno perché scoprire le carte non va bene. Poi proprio tra mercoledì e venerdì c’è molta agitazione. Sei preoccupato per una persona che ti ha preso di petto oppure sei tu che in questi giorni non sopporti più un certo ambiente. Tutto è in aria e certe situazioni di lavoro o personali sono molto faticose, tanto che qualche Cancretto che ultimamente è stato promosso, ha cambiato lavoro, si chiede se ha fatto bene oppure no a variare il tutto. C’è tanto da dire, lo capisco, però a volte è meglio essere diplomatici.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone tra mercoledì e venerdì avrà una bella energia in più, per parlare di lavoro, per parlare di amore, per iniziare a programmare eventi che saranno importanti nella seconda parte del 2019. Quindi, tu puoi ricevere delle soddisfazioni e poi sappiamo che il Leone ama anche essere ammirato, quindi in questi giorni una persona potrebbe guardarti con maggiore interesse. I nuovi incontri sono da considerarsi favorevoli. Il Leone cerca sempre il top e allora, a volte, quando è troppo esigente non riesce ad avere ciò che desidera. Insomma, torna a più miti pretese;

Vergine. In questa parte centrale della settimana sarebbe opportuno recuperare un po’ di tranquillità che per te si ottiene quando hai un lavoro stabile, quando puoi programmare il futuro. La Vergine ha bisogno di una programmazione anche a lunga scadenza che fino agli inizi di Aprile non c’era ma che in questo mese di Maggio finalmente torna e quindi anche coloro che hanno avuto qualche momento di tensione nel lavoro adesso sanno che nei prossimi 15 giorni ci sono grandi cose da fare. Tu sei molto pragmatico, sei molto attento anche ai particolari: per questo poi sei apprezzato nel lavoro. In amore nulla di nuovo sotto il sole, direi, perché chi ha una storia la continua ma non ci sono più le tensioni di inizio Aprile;

Bilancia. Questa parte centrale della settimana è veramente sotto pressione, sotto stress. Io credo che tante persone nate sotto questo segno zodiacale si ritrovino nelle mie parole perché poi il successo non manca, lo ripeto sempre: le cose che fai sono importanti però accidenti che fatica, soprattutto poi chi è che veramente ti dà una mano? Sulla base di queste considerazioni, e anche di qualche piccolo fastidio fisico, perché non ci scordiamo sempre di questi dolori articolari che molti Bilancia devono sempre sovrastare, c’è veramente una forte propensione ad essere caustici, forse anche polemici e tutto questo può portare problemi in amore. Quindi doppia prudenza in questo periodo, almeno fino a venerdì;

Scorpione. Lo Scorpione ha una giornata particolare perché nasce con un po’ di forza in meno. Io mi auguro che qualche Scorpioncino riesca a farsi un bel ponticello di vacanza perché tra mercoledì e domenica c’è qualche possibilità; e allora è un oroscopo pensieroso per i sentimenti, per i rapporti nati da poco, però a lunga scadenza io credo che tu viva una buona serenità e i progetti di lavoro futuri sono comunque ampliati da questo cielo che permette anche a chi non ha un amore di trovarlo anche se part-time. Qui devo rivolgermi, ovviamente, non a chi già ha un amore, a chi è sposato o convive, ma a chi lo cerca. In questi giorni potresti essere interessato a una persona che ti piace con cui magari non vivresti tutta la vita ma che, in questo periodo, quantomeno ti rallegra.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha delle giornate molto interessanti. Anzi, addirittura io direi che tutte le cose che fai entro venerdì possono avere grande rilancio. Sappiamo che come rapidamente ti innamori altrettanto velocemente perdi interesse per le persone, ma adesso devi trovare una grande iniziativa per fare quello che desideri. Probabile che qualcuno, se indeciso in amore, trovi un altro riferimento. Però attenzione a non fare scelte azzardate, soprattutto a non vivere due storie assieme;

Capricorno. Il Capricorno più che ricostruire, più che aggiustare, più che mettere toppe, dovrebbe demolire e ripartire. Molti se ne sono resi conto nel lavoro. Tutti gli sforzi che hai fatto per recuperare un’attività, un ruolo, forse non sono andati a buon fine tanto che adesso potresti pensare anche di occuparti di altro. Non è sbagliato. Questo vale anche per i sentimenti dove a livello relazionale se non ti è stato detto no forse tu hai detto stop e da questo punto di vista dipende dal tipo di legame che c’è. Se non è recuperabile bisogno ricostruire. Le questioni legate alla casa sono da tenere sotto osservazione;

Acquario. L’Acquario è un po’ sotto pressione. C’è una grande irritabilità, c’è una grande tensione. La voglia di spezzare le catene che tu pensi, più o meno ingiustamente, qualcuno ti abbia messo e allora c’è qualche Acquario che se la prende con un capo, altri in amore sono molto ribelli. Il fine settimana può rappresentare un piccolo ostacolo alle relazioni, soprattutto per chi pensa che tu non debba cambiare. Ecco, io dico sempre che chi sta con un Acquario, chi vuole vivere con un Acquario deve considerare l’Acquario come un personaggio molto fluido, quindi le condizioni di base non si cambiano ma quando un Acquario decide che è tempo di cambiare appunto vita, esistenza, modo di fare, nessuno lo può contrastare;

Pesci. Giornata di recupero in vista di un fine settimana intrigante. Tra mercoledì e venerdì e persone che hanno un’attività in proprio possono guadagnare qualcosina in più (ovviamente se hanno la possibilità di restare aperti visto che oggi è la festa del lavoro). Ma proprio il lavoro deve mettere i nati sotto il segno dei Pesci in una condizione di osservazione attiva perché ci sono piccoli contrasti e anche chiedere un piccolo aumento in questo periodo non è la cosa giusta da fare. Un impegno in vista di Febbraio, Marzo, del prossimo anno potrebbe essere deciso addirittura adesso, quindi con più di sei mesi di anticipo. Sabato e domenica saranno soggette a qualche polemica in più. Se c’è qualche contrasto in amore parla subito.

