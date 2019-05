Caso Prati, Verissimo smentisce Marco Caltagirone: “Non esiste alcun vincolo che gli impedisca di mostrarsi”

La trasmissione “Verissimo” smentisce quanto dichiarato da Marco Caltagirone, durante la telefonata di ieri sera a “Live Non è la D’Urso”.

Ieri sera, attraverso questo post, vi abbiamo parlato dell’intervento telefonico di Marco Caltagirone a “Live Non è La D’Urso”. Il presunto futuro marito di Pamela Prati (le nozze dovrebbero essere celebrare il prossimo 8 marzo) ha chiamato in trasmissione, per dichiarare:

“Io sono stranito da tutta questa situazione. Io sono Marco Caltagirone. Sono nato a Roma. Sono il futuro marito di Pamela Prati. Dovremmo sposarci tra una settimana. Io ci sarò l’8 maggio in Chiesa. Stiamo soffrendo tutti, in primis Pamela, che non merita tutto ciò. Non mi va di apparire e, in questo momento, non posso farmi vedere da nessuna parte perché ho un contratto in esclusiva”.

Verissimo: “Non vediamo l’ora di conoscere Marco Caltagirone”

Qualche ora fa, l’account di “Verissimo” ha smentito quanto dichiarato Caltagirone ieri sera: non esisterebbe alcuna esclusiva che gli impedisca di apparire in video, prima della nozze:

“Come già detto, durante l’intervista con @pamelaprati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo!”.

La soap opera continua…attendiamo nuovi sviluppi!

Maria Rita Gagliardi