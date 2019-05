‘Ciao Darwin’, ESCLUSIVA alla bellissima ballerina Nicol Luzardi

Abbiamo intervistato la giovane ballerina Nicol Luzardi

Ogni venerdì in prima serata la possiamo vedere nel corpo di ballo del popolare programma di Canale 5 ‘Ciao Darwin’, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti; ci riferiamo alla bellissima Nicol Luzardi, che in ESCLUSIVA ha risposto alle nostre domande.

Ciao Nicol, per prima cosa presentati ai nostri lettori…

Sono Nicol, ho 19 anni e vengo da Roma.

Raccontaci come è iniziata la tua esperienza come ballerina a ‘Ciao Darwin’ e quanto ti sta formando professionalmente?

Ho fatto il provino a gennaio e quando mi hanno chiamato per dirmi che ero nel cast non ci credevo neanche io, ero emozionatissima e non vedevo l’ora di iniziare. Fin dai primi giorni mi sono sentita parte di una grande famiglia, non è stato facile per me per la mia età stare in un mondo così complesso. Era tutto nuovo per me, non è stato facile, ma ogni settimana sono riuscita ad acquisire fiducia in me stessa, puntata dopo puntata mi sentivo più forte di quella precedente. E’ una crescita ogni giorno, devi rubare ogni singolo insegnamento.

Nicol Luzardi si racconta ai nostri microfoni

In poco tempo stai avendo un grandissimo seguito sui social anche grazie alla tua bellezza: qual è però il traguardo professionale che intendi raggiungere?

È cambiato tutto nella mia vita, non mi sarei mai aspettata questo sostegno anche dal pubblico, è una bellissima sensazione quella di attirare l’attenzione di tutte queste persone! Spero di lavorare il più possibile in questo mondo, sono giovane e disposta a tutto pur di continuare!

Chi è la ballerina che hai come preso come modello di riferimento e perché?

Non ho precisamente un modello di riferimento. Ho dei gusti particolari, mi piace studiare un po’ tutto, dipende molto anche dagli stili, ho sempre ballato per me stessa.

Simone Ciloni