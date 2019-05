Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 2 maggio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di questa sera, 2 maggio 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di questa sera, 2 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction, con protagonista Vittoria Puccini, “Mentre ero via”. In seconda serata, nuovo appuntamento con “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Attacco al potere – Olympus has fallen”: Mike Banning e’ un agente dei servizi segreti che ha perso lavoro ed onore, ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca e’ attaccata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volontà sul posto, per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo che puo’ salvare la vita del Presidente e il futuro della nazione stessa. A seguire, una nuova puntata di “Stracult live show”.

Su Rai 3 spazio, anche questa settimana, a Raffaella Carrà con “A raccontare comincia tu”. Subito dopo, “Ossigeno” con Manuel Agnelli.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. In seconda serata, va in onda il film “Sotto il vestito niente”.

Su Canale 5 va in onda il film “La fredda luce del giorno”: Will Shaw arriva in Spagna per trascorrere una settimana di vacanza insieme alla famiglia ma, a causa delle difficoltà che sta attraversando sul lavoro e del rapporto teso che ha con il rigoroso padre Martin, non riesce a godersi a pieno il clima di spensieratezza. La situazione peggiora, poi, quando la famiglia viene sequestrata da un gruppo di persone che scopre essere agenti dei servizi segreti, intenzionati a recuperare una misteriosa valigetta. Tutto il suo mondo va in frantumi: tra sospetti e verità celate, l’unica persona di cui può fidarsi e’ Lucia, una sorellastra che non sapeva di avere ma che sembra determinata quanto lui nel ritrovare la valigetta e liberare la famiglia. Subito dopo, una nuova puntata del “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 risate con l’intrattenimento comico di “Colorado”, presentato da Belen Rodriguez e Paolo Ruffini, seguito dal film “Horror movie”.

Su La7 serata dedicata all’approfondimento politico di “Piazzapulita”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il grande calcio, con la partita di Europa League Eintracht F. – Chelsea.

