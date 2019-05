Grande Fratello 16 news, il figlio di Kikò Nalli su Ambra: “Vuole farsi pubblicità”

Il figlio di Kikò Nalli commenta su Instagram il bacio che suo padre Kikò Nalli e la coinquilina Ambra Lombardo si sono scambiati al “Grande Fratello 16”.

Qualche giorno fa, durante la puntata serale del “Grande Fratello 16”, Ambra Lombardo è rientrata in Casa per incontrare Kikò Nalli, coinquilino con il quale ha instaurato un feeling speciale, durante la sua avventura nel reality show. La professoressa siciliana ed il parrucchiere, ex marito di Tina Cipollari, si sono scambiati un bacio molto passionale, in diretta nazionale.

Subito dopo l’incontro, parlando di Ambra e dei suoi figli, Kikò, ha dichiarato: “Saprò come farla accettare ai miei figli, perché è la donna più bella del mondo”.

Peccato che Ambra, ai figli di Kikò, non piaccia. Francesco, uno dei figli di Nalli, in alcune Instagram stories, parlando della Lombardo, ha dichiarato:

“Di Ambra penso che sia una grande stratega, lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità. Non mi sbaglio, perché invece di farlo dopo che è uscita, non poteva farlo prima. Mi dispiace ma ti sbagli di grosso”

Tina Cipollari sibillina su Instagram

Anche Tina, su Instagram, ha pubblicato una storia, attraverso la quale lascerebbe intendere la poca stima nei confronti di Ambra:

“Disse la volpe al tasso: tu sei furbo, ma io ti passo”.

Maria Rita Gagliardi