Live Non è la D’Urso, il presunto padre biologico di Paola Caruso: “Non è mia figlia”

A “Live Non è La D’Urso”, il presunto padre biologico di Paola Caruso nega che la Bonas di “Avanti un altro” sia sua figlia.

Dopo la lettura del test del DNA che ha stabilito il legame materno tra Paola Caruso ed Imma (ve ne abbiamo parlato qui), Paola Caruso, nella puntata odierna di “Live Non è La D’Urso”, ha ricevuto delle informazioni su colui che dovrebbe essere il suo padre biologico.

La Bonas di “Avanti un altro”, che ha ricevuto una sorpresa graditissima, ossia la presenza in studio della sua madre adottiva ed ha conosciuto suo fratello Fabrizio, ha scoperto che colui che dovrebbe essere il suo padre naturale è un uomo, che oggi avrebbe 60 anni, calciatore del Catanzaro, nella stagione 1983-84. L’uomo ha vissuto con Imma, madre biologica di Paola, una relazione di sei mesi.

Contattato dalla trasmissione di Barbara D’Urso, l’uomo ha negato di essere il padre di Paola, dato che, a suo dire, non avrebbe mai vissuto una relazione con Imma.

Imma sul padre biologico di Paola Caruso: “Che abbia il coraggio di incontrarmi”

Ecco come ha reagito Imma, alle parole dell’uomo:

“E’ assurdo. Ha fatto un’affermazione che non doveva fare. E’ molto grave. Non ho frequentato altri giocatori. Che abbia il coraggio di incontrarmi in faccia. Ha fatto delle accuse molto dure. Sono ridicole. Lo definisco ridicolo anche se ha una certa età. Se non fossi stata sicura delle mie certezze non sarei venuta qui. Sono molto delusa. L’amore per la mamma di tua non si butta così. Lui si deve cautelare perché ha una famiglia”.

