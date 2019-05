Melissa Satta, dopo la separazione da Boateng: “Non ho voglia di innamorarmi di nuovo”

Prima intervista di Melissa Satta, rilasciata al settimanale “Chi”, dopo la separazione da Kevin Prince Boateng.

Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è ufficialmente finita. La showgirl sarda ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale, al settimanale “Chi”, attraverso la quale parla della separazione dal calciatore. Il matrimonio di Melissa e Kevin è finito cinque mesi fa, ma i due, soprattutto per il bene del piccolo Maddox, hanno deciso di mantenere un rapporto sereno:

“Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi sì, siamo in serenità. Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il gol più bello come nostro figlio”.

Melissa Satta: “Adesso sono single”

Melissa, che attualmente si trova a Dubai in vacanza, per trascorrere una vacanza con gli zii e i cuginetti di Maddox, per ora non pensa a trovare un nuovo amore, la sua priorità resta il figlioletto:

“Non ho voglia di innamorarmi di nuovo. Amo mio figlio e, ripeto, mi sento, per la prima volta, fidanzata con me stessa”.

Auguriamo a Melissa che il suo cuore torni a battere, molto presto, ancora una volta.

Maria Rita Gagliardi