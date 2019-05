Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 Maggio 2019: il Capricorno vittima dei ritardi, i Pesci devono fare i conti con il denaro

Giovedì 2 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. C’è una persona che ti vuole bene, che ti stima, che può proteggerti. La protezione dei nati Ariete o comunque la voglia di fare dei nati Ariete si estende fino alla fine dell’anno, arriva fino alla fine di Novembre, e quindi abbiamo tempo per emergere. Chiaro che l’oroscopo ci dà uno spunto, poi siamo noi che dobbiamo rimboccarci le maniche e agire, però è un momento in cui puoi contare sull’amicizia, sulla stima di una persona che può fare qualcosa per te. Bisogna ascoltare anche il parere degli altri. C’è qualcosa di importante che concerne anche l’amore. Un bel risveglio dei sentimenti;

Toro. Voglio invitare tutti a cercare delle soddisfazioni anche al di fuori del solito ambiente. Maggio sarà un mese molto importante per il lavoro, soprattutto per chi può esporsi, per chi può costruire qualcosa. A volte si rischia di dire delle cose che non si pensano, si cercano delle situazioni che non sono raggiungibili solo per dire a noi stessi “Vedi? Non trovo l’amore, è colpa degli altri”. Eh no, a volte non si trova l’amore perché si ha paura di allontanarsi da alcune certezze, perché ci si accontenta di quello che c’è. Addirittura dovrei tirare le orecchie anche a coloro che insistono a vivere un amore che non esiste e pensano “Vedi? Io ce la metto tutta ma quella persona non mi guarda, non mi fila”. In questi casi ancora una volta si rischia di danneggiare noi stessi esclusivamente perché non si ha la voglia di cambiare o per giustificare a noi stessi una certa immutabilità nelle nostre condizioni personali, esistenziali. Va ricordato che le nuove amicizie possono diventare qualcosa in più;

Gemelli. Questa una giornata che porta una discreta energia nella tua vita, poi sabato e domenica giornate speciali. Questo è un periodo di lotta. Ripeto le stesse cose ma le cose, appunto, non stanno cambiando da un paio di mesi. Addirittura anche quelli che erano tranquilli alla fine si sono dovuti giustificare per qualche problema legale, contrattuale, che è arrivato all’ultimo momento. Queste sono delle giornate importanti però per parlare a una persona che tu ritieni sia oggetto dei tuoi problemi e un momento di grande rilevanza ci sarà la prossima settimana, tra lunedì e giovedì, quindi alcuni appuntamenti, alcune sfide, alcune risposte sono rimandate alla prossima settimana;

Cancro. Sei un po’ sottopressione e non potrebbe essere diversamente. Un po’ meno rispetto alla fine di Aprile però alcuni nodi sono arrivati al pettine. Addirittura, alcuni sono esasperati, quindi in amore non hanno risorse, nel lavoro pensano “Ma chi me l’ha fatto fare di iniziare questo nuovo progetto?”, altri invece non vedono l’ora di finirlo non farlo più, per cambiare dopo l’estate. Insomma, è tutto tutto tutto molto variabile nella tua vita. Ora, considerando il fatto che tu sei una persona lunatica e che stai vivendo momenti di grande variabilità, posso capire davvero il tuo umore e che alcune tue convinzioni cambino non dico di giorno in giorno ma di ora in ora. Sabato e domenica giornate migliori.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha la fortuna di avere il partner giusto al proprio fianco e allora, se è a queste condizioni, bene, ben venga. Qui si parla di casa, di amore, di figli e se non hai l’amore, con queste stelle, cercalo. Cercalo sempre tra gli umani eh, perché a volte- devo ricordarlo- il Leone pretende talmente tanto che forse sta cercando un extraterrestre; talmente perfetto, talmente bello, talmente rispondente a certe richieste, a certe esigenze, che insomma dovrebbe essere un automa. Riallacciare situazioni familiari ora è più facile. Incontri positivi;

Vergine. Solitamente sei sempre molto attento nell’esporre i tuoi sentimenti. Sappiamo che la Vergine è molto, molto seria. Quando incontrate un professionista nato sotto il segno della Vergine, il più delle volte vi trovate di fronte a un grande professionista perché è uno che ha studiato, perché è uno che non si accontenta di rimanere in superficie, perché è uno che parla poco ma agisce ed anche uno che si fa pagare, eh, perché ricordiamo che la Vergine dà al proprio lavoro il giusto peso. In questo momento, se questo peso non riconosciuto, tu stesso potresti farti valere. Un progetto, un’idea, saranno più favoriti e l’amore torna più tranquillo rispetto ad Aprile;

Bilancia. In questo periodo resti molto ribelle e poi ci sono anche da portare avanti tante cose con un fisico un po’ provato. C’è chi ha avuto un fastidio alla gamba, chi al braccio, chi alla schiena. Nei confronti delle persone che ti circondano tu però hai sempre un atteggiamento molto tosto, non dai neanche a vedere queste difficoltà. Sei davvero un po’ un eroe, in questo periodo, però pochi come al solito ti riconoscono queste grandi capacità di resistenza. Non per tutte le coppie, intendiamoci, ma per molte è arrivato un periodo di confronto. Tra l’altro (non credete ma verificate) è possibile che queste tensione ci sia già dalla fine del mese scorso, per cui in questo periodo i separati, le persone che hanno avuto delle difficoltà nel passato tornano a discutere;

Scorpione. Dopo un inizio di settimana convulso conviene fare le cose con calma. Sabato e domenica giornate di riflessione. Spesso ondeggi tra un desiderio di libertà totale e altri momenti in cui torni a essere estremamente responsabile nei confronti di te stesso. Quanti Scorpione single pensano “Ma sì, mi butto in questa situazione amorosa e come va va” e poi invece, dopo un po’, pensano “No, no, no, così non va perché questa persona si sta prendendo gioco di me o potrebbe prendersi gioco di me”. Dunque, questa variazione di pensiero nei confronti dei sentimenti o delle emozioni può essere in qualche modo fonte di agitazione. Cerca di fare le cose con calma.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Giovedì e venerdì altre due giornate forti per te che stai cercando di scoprire qualcosa di nuovo nella tua vita, forse una nuova identità. I sentimenti possono rinascere e non solo, perché anche i più insoddisfatti, quelli che magari hanno la voglia, la volontà di portare avanti nuovi progetti sono favoriti, quindi attenzione. I creativi, le persone nate con questo fermento artistico addosso, potranno finalmente realizzare un piccolo sogno oppure ricevere una conferma. Questo è un periodo giusto per esporsi;

Capricorno. Quando stai male, o comunque vivi un problema, di solito ti allontani dalla realtà, cerchi di parlare ancora meno, di chiuderti in un mutismo che- attenzione- però per il Capricorno non è mai rassegnazione perché i Capricorno prima che si rassegnino ce ne vuole di tempo. Però ci sono dei ritardi. Allora, nella migliore delle ipotesi, se hai deciso di attivarti per un progetto adesso potresti pensare che non è il tempo giusto. Però, insomma, intanto qualche idea in ordine la puoi mettere, anche in vista dell’estate. Calma e sangue freddo. Prendi tutto con calma. L’aspetto fisico va curato;

Acquario. L’Acquario ha delle giornate interessanti però sabato e domenica saranno sotto tono. Se c’è una cosa che può infastidire è quello di sentirti limitare il raggio d’azione, e poi adesso bisogna anche chiedersi quante persone siano giuste per te, in qualche modo possano essere di aiuto per il tuo futuro e quante invece no. Questo vale anche per il tuo lavoro. Devi portare avanti solo le cose che ti interessano. Si sta aprendo una visione della vita diversa rispetto al passato;

Pesci. Hai bisogno di trovare un po’ di tranquillità perché ci sono state spese e tensioni in amore. Addirittura, all’inizio dell’anno c’è stato anche un dentro o fuori, non definitivo ma insomma quasi. Mi piace questo cielo però per le situazioni di lavoro. Qui non credo ci sia un grande cambiamento, quindi chi ha fatto una cosa probabilmente la vedrà riconfermata anche se tu magari aspiri a qualcosa di più. Vedo invece più problematico il discorso quattrini, perché se guadagni di più hai speso troppo e se devi rinnovare un accordo sarà allo stesso prezzo, anzi addirittura qualcuno ti inviterà a fare un piccolo passo indietro. Non fare passi indietro in amore, considerando che Maggio più ci avviciniamo alla parte centrale più attivo;

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento