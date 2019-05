Tir “impazzito” carambola contro cinque auto: un bambino e una 14enne feriti

Una ragazzina di 14 anni e un bambino sono rimasti feriti in un terribile incidente stradale: un tir fuori controllo si è scontrato contro 5 auto

Carambola impazzita per un tir fuori controllo con un bilancio danni molto pesante. L’incidente è avvenuto nella Capitale, a Tor Sapienza, e cinque auto sono state colpite dal tir che, per ragioni ancora da chiarire, è uscito fuori strada impattando contro tre veicoli in sosta ed altri due in transito. Una situazione di panico generale per un incidente decisamente spaventoso, a seguito del quale due persone sono rimaste ferite: quella in condizioni più gravi è una 14enne che si trovava alla fermata del bus e che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto; è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. L’altro ferito è invece un bambino seduto in una delle auto colpite dal tir intorno alle 16 del 2 maggio, orario del sinistro stradale; il piccolo è stato portato in codice giallo nello stesso nosocomio della 14enne.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l’autista del camion avrebbe perso il controllo del mezzo pesante: l’impatto è stato così inevitabile. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 oltre ai vigili del fuoco provenienti dalla caserma de La Rustica e agli agenti del V Gruppo Prenestino, ex Casilino, della Polizia Locale di Roma Capitale. La piazza de Cupis è stata chiusa al traffico per alcune ore, per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e del tir e per effettuare tutti i rilievi del caso.