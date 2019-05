Uomo corre nudo per le strade di Catania: fermato e sottoposto a TSO

Stamane un uomo completamente nudo è stato avvistato a Catania nei pressi del Teatro Vincenzo Bellini. L’uomo stava correndo. È stato fermato e sottoposto al TSO

Alcuni cittadini, e probabilmente anche turisti, che questa mattina si aggiravano per il centro storico di Catania hanno assistito a una scena a cui è stato difficile credere. Un uomo completamente nudo è stato avvistato mentre correva nelle vicinanze del Teatro Vincenzo Bellini. Una sua foto che lo immortala totalmente come mamma l’ha fatto è stata pubblicata online: intorno a lui si vedono persone che si sono fermate per osservare questa scena assolutamente surreale. L’uomo, un quarantenne, avrebbe problemi mentali.

Uomo corre nudo per le strade di Catania, la fotografia scattata vicino al Teatro Vincenzo Bellini

La fotografia che qui vedete è diventata virale in pochissimo tempo. Ritrae un uomo, all’incirca di 40 anni di età, che corre totalmente nudo (non indossa neppure gli indumenti intimi) nei pressi del Teatro Vincenzo Bellini di Catania. Nel pieno centro storico della città etnea. Nell’immagine compaiono delle persone che si sono fermate per osservare la scena e un motociclista che segue immediatamente il “corridore”. Non sappiamo se lo stesse accompagnando o se lo abbia iniziato a seguire dopo averlo avvistato. Il comportamento del quarantenne ha reso necessario l’intervento di Polizia e 118.

Uomo corre nudo per le strade di Catania, la Polizia lo ferma. Per lui il TSO

Pare che l’uomo soffra di problemi mentali. A riportare il dettaglio ricavato dalla testimonianze di alcune persone presenti sono state diverse testate (tra cui Prima Stampa e News Sicilia). Gli agenti di Polizia avrebbero fermato l’uomo ai Quattro Canti, dopo il suo avvistamento lungo la Via Sangiuliano. Siamo all’incrocio con la centralissima Via Etnea, ad appena 300 metri da Piazza Duomo. L’uomo, fermato e prontamente coperto, è stato preso in carico dai sanitari del 118 e pare- sempre quanto apprendiamo dalle notizie che stanno circolando in rete- che sia stato sottoposto a un TSO. Non è escluso che possa anche venir denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

