Addio a Peter Mayhew, è scomparso l’indimenticato Chewbecca di “Star Wars”

Una delle saghe cinematografiche più osannate di tutti i tempi piange un membro del suo cast: è scomparso a 74 anni Pete Mayhew. Fu Chewbecca in “Star Wars”

Peter Mayhew, indimenticato Chewbecca di “Star Wars”, si è spento lo scorso 30 Aprile 2019 in Texas. L’attore è morto a 74 anni ed è stata la famiglia ad annunciarlo su Twitter. L’attore ha lavorato in cinque film di “Star Wars” prima di essere sostituito a causa dei suoi problemi di salute. Sulla rete i colleghi di Mayhew stanno scrivendo numerosi messaggi di cordoglio e di ricordo.

Addio al Chewbecca di “Star Wars”, Peter Mayhew si è spento in Texas

Si spento a 74 anni, in Texas, l’attore Peter Mayhew. Nella sua carriera ha interpretato il personaggio di Chewbecca (o Chewbacca) in cinque film della saga di “Star Wars”. Chewbecca è il mitico copilota peloso di Han Solo, interpretato da un giovanissimo Harrison Ford per la prima volta nel 1977. A dare il triste annuncio è stata la famiglia con un post pubblicato sull’account ufficiale di Twitter. Nel post si legge che negli ultimi istanti di vita di Mayhew l’attore ha avuto i suoi cari accanto: “La famiglia di Peter Mayhew con profondo amore e tristezza, si rammarica di condividere la notizia che Peter è scomparso. Ci ha lasciato la sera del 30 aprile con la sua famiglia al suo fianco nella sua casa nel Texas del nord“. Mayhew era affetto dalla sindrome di Marfan. Da anni costretto su una sedia a rotelle, a luglio scorso si era sottoposto a un intervento chirurgico.

Addio al Chewbecca di “Star Wars”, i messaggi di cordoglio per l’attore corrono in rete

Classe 1944, Peter Mayhew è riuscito a sfondare nel cinema grazie al suo talento e grazie alla sua straordinaria altezza (2,21 metri). Fu proprio grazie ai suoi centimetri in più che George Lucas lo scelse per il ruolo di Chewbecca: il regista stava cercando qualcuno che fosse più alto di David Prowse (1,98 metri) e Mayhew aveva proprio i requisiti giusti. L’anno prima, nel 1977, sempre l’altezza gli aveva fatto ottenere il ruolo del minotauro in “Simbad e l’occhio della tigre”. Chewbecca è un Wookie ed è stato realizzato pensando a un essere misto tra un cane, un orso e un essere umano. L’essere peloso non parla ma si esprime a grugniti che sono stati resi messi insieme i versi di un orso e di un tricheco. È stata però la splendida mimica facciale di Peter Mayhew a rendere straordinario il personaggio. La notizia della sua scomparsa sta scuotendo il mondo del cinema e stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio. “Era il più gentile dei giganti, un uomo alto con un cuore ancora più grande che non mancava mai di farmi sorridere, e un amico leale che amavo profondamente”, ha twittato Mark Hamill.

(Fonte: La Repubblica.it e La Stampa.it)

Maria Mento